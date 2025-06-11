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Зупинити діяльність ТЦК на період їх "реформування" — нереально: нардеп повідомив деталі
Більшість рекрутингом не скористалася, тож Збройні сили ніхто не наповнить окрім ТЦК, вважає нардеп Федієнко
Тільки окремі, найбільш ефективні підрозділи поповнюють свої лави завдяки рекрутингу, для постійної мобілізації Україна змушена буде й надалі користуватися послугами територіальних центрів комплектування.
Про це в інтерв’ю Radio NV заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко («Слуга народу»).
Нардеп стверджує, що зупинити діяльність ТЦК на період їх «реформування» під час гарячої фази бойових дій — нереально.
«Я сам є прихильником рекрутингової моделі, достатньо часто про це говорив і буду далі підтримувати. Але проблема в тому, що моделлю рекрутингу скористалися ефективні військові організми, але здебільшого, на жаль, не скористалися. Це треба визнати», — заявив депутат.
Федієнко зазначив, що не може назвати рекрутингову модель провальною.
«Звісно, ні. Але ті, хто хотів записатися з боку громадян України, військовозобов’язаних через рекрутингову модель, вони це вже зробили. Вони пішли в ті військові формування, які хотіли обрати для себе», — підсумував він.
Нагадаємо, загальна кількість звернень до центрів рекрутингу в Україні сягнула майже 50 тисяч осіб. Такі дані Міноборони оприлюднило у квітні. Цікаво, що частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%.