ТЦК / © ТСН.ua

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Тільки окремі, найбільш ефективні підрозділи поповнюють свої лави завдяки рекрутингу, для постійної мобілізації Україна змушена буде й надалі користуватися послугами територіальних центрів комплектування.

Про це в інтерв’ю Radio NV заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко («Слуга народу»).

Нардеп стверджує, що зупинити діяльність ТЦК на період їх «реформування» під час гарячої фази бойових дій — нереально.

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«Я сам є прихильником рекрутингової моделі, достатньо часто про це говорив і буду далі підтримувати. Але проблема в тому, що моделлю рекрутингу скористалися ефективні військові організми, але здебільшого, на жаль, не скористалися. Це треба визнати», — заявив депутат.

Федієнко зазначив, що не може назвати рекрутингову модель провальною.

«Звісно, ні. Але ті, хто хотів записатися з боку громадян України, військовозобов’язаних через рекрутингову модель, вони це вже зробили. Вони пішли в ті військові формування, які хотіли обрати для себе», — підсумував він.

Нагадаємо, загальна кількість звернень до центрів рекрутингу в Україні сягнула майже 50 тисяч осіб. Такі дані Міноборони оприлюднило у квітні. Цікаво, що частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%.

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