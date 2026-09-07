Зупинити війну на два місяці: Портников розкрив можливу пропозицію Кушнера та Віткоффа

Віталій Портников / © Еспресо

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Спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час останніх контактів із Києвом і Москвою могли пропонувати тимчасове припинення вогню щонайменше на два місяці. Головна мета цієї ініціативи — не остаточне врегулювання конфлікту, а внутрішньополітичні потреби Білого дому перед проміжними виборами в США восени 2026 року.

Про це в етері «Еспресо» заявив журналіст і публіцист Віталій Портников.

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За його словами, американська адміністрація прагне знизити суспільне незадоволення всередині країни, спричинене стрибком цін на бензин та загальною інфляцією, а також підтвердити реноме Дональда Трампа як «миротворця».

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«Трампу потрібно на листопад 2026 року показати американцям щось дуже серйозне, що певним чином знизить рівень незадоволення людей, які бачать щодня зростання цін на бензин і зростання цін на все внаслідок цього. Не знаю, наскільки завершення війни Росії проти України може бути аргументом, але йому може здаватися, що він таким чином підтвердить своє реноме миротворця і створить можливість, щоб більше російської нафти прийшло на світовий ринок», — підкреслив Портников.

Журналіст припустив, що американська сторона може просити російське керівництво не про остаточне припинення агресії, а лише про тимчасову паузу в бойових діях.

«Він може просити Путіна не завершити війну, а призупинити до виборів. Це ж теж може бути реальною ідеєю: „Воюйте потім, скільки захочете, будь ласка, зараз зупиніться. У вересні зупиніться, а потім у листопаді робіть, що вам заманеться. Ну два місяці ви можете просто посидіти тихо?“ Ось якою може бути головна ідея, і ось що можуть пропонувати і росіянам, і нам», — зазначив аналітик.

Водночас Віталій Портников скептично оцінює реальні перспективи таких ініціатив: «Якихось засад, які б говорили про те, що щось з цих перемовин реально вийде, в мене немає».

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Нагадаємо, у Білому домі натякнули на важливі зміни щодо війни після переговорів Віткоффа і Кушнера з Путіним.

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