Журналіст Дмитро Хилюк удома: символ незламності, що повернувся в День Незалежності
Від викрадення на Київщині до повернення в День Незалежності: історія звільнення журналіста Дмитра Хилюка.
Сьогодні, 24 серпня, символічно у День незалежності, в межах останнього обміну, був звільнений журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який 3,5 року перебував у російській неволі.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про журналіста Хилюка і його звільнення.
Як потрапив у полон
Наш колега, кореспондент агенції УНІАН Дмитро Хилюк потрапив у полон на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року, коли російські війська зайшли на Київщину.
Дмитра разом із батьком російські окупанти викрали просто на вулиці у селі Козаровичі на Київщині, де проживала родина. Згодом стало відомо, що місцевих чоловіків, у тому числі журналіста УНІАН, росіяни утримували в будівлі одного з підприємств у сусідньому селі, змушуючи копати окопи та траншеї на околицях населених пунктів та у прилеглому лісі.
Після звільнення Київщини Силами оборони України, з’ясувалось, що батька Дмитра — літнього чоловіка — окупанти відпустили. А журналіста, разом з іншими в’язнями, вивезли на територію Білорусі, а звідти — в Росію. Відтоді — мінімум новин та відсутність офіційно підтвердженої інформації, де саме перебуває Дмитро та в якому фізичному й ментальному здоровʼї знаходиться.
Розповіді полонених, що бачили Хилюка
Ігор — тероборонівець з Харкова, в полоні втратив слух. З Дмитром в одній камері він провів 11 місяців.
Каже, що в полоні Дмитро не втрачав морального духу і вірив у обмін, який врешті-решт стався.
Ще один військовий, «Влад» бачив Дмитра Хилюка на початку травня 2025 року.
Сам «Влад» — військовий 36-ї бригади морської піхоти. Він потрапив у полон у перші тижні повномасштабної війни з РФ. У жовтні 2022 року його перевели до виправної колонії IK-7 у Пакіно у Володимирській області.
З його слів, Дмитра Хилюка доставили в цю колонію у травні 2023 року. А вже у серпні двоє полонених опинилися в одній камері. Вони перебували там разом впродовж одного дня.
Полонений «Влад» розповідав, що українських в’язнів, цивільних чи військових, там регулярно били та позбавляли їжі.
Вдома чекають батьки
Старенькі батьки Дмитра — Василь і Галина Хилюки — весь цей час жили лише надією. Вони розповідали, як їм у цьому допомагають колеги і друзі сина, як приїздили у гості за всі 3,5 року, привозили подарунки і підтримували морально.
1+1 media радіє звільненню свого працівника
«Ми чекали на цю новину роками. Кожен новий обмін полонених щоразу підсилював надію: скоро і наш Дмитро буде вдома. І ось — сьогодні, в День Незалежності, це сталося. 3 роки, 5 місяців і 21 день він знаходився у вʼязницях ворога. Але ті лаконічні і дуже рідкісні звісточки, які ми отримували від українців, хто бачив Дмитра, свідчили: попри великий тиск, він не здався і не зламався під російським гнітом. Пишаємося і дякуємо за стійкість та силу, яка надихає. Вітаємо вдома!», — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.
Шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький натомість нагадав, що період реабілітації — нелегкий процес, тому закликав поважати право журналіста на приватність.
«Колеги, громадськість, журналісти, ми готові нарешті оголосити про це: Дмитро Хилюк офіційно вдома. Хочеться якомога швидше почути його історію життя в цей страшний період. Але просимо вас зберігати право на приватність та діяти екологічно, адже шлях повернення з полону — дуже ресурсний та нелегкий процес, який не завершується з фізичним поверненням на рідну землю. У нас багато роботи попереду, але ми впораємося» — зазначив Михайло Ганницький.
Що сказав Хилюк у перші хвилини після звільнення
«Дуже вражений, дуже неочікувано та несподівано, що так мене зустрічають. Я знав, що за мене турбуються, але не знав, що аж так. Дуже всім вдячний. Слава Україні», — сказав Хилюк у перші хвилини на рідній землі.
Також він зателефонував до мами, розмовою з якою зворушив Мережу.
Страшні реалії полону — допити і катування
За словами журналіста, у першій тюрмі в Брянській області, що за 70 км від Чернігівщини, його двічі допитували ФСБшники та слідчий комітет. Перший допит був щодо подій 2014 року на Донеччині та Луганщині. Другий — про ставлення до подій на Майдані і Томосу про автокефалію та про хімічну зброю в Україні.
«Усе решта — це було самодіяльністю тюремників, щоб попринижувати, дурні запитання позадавати», — говорить Дмитро.
Хилюк уточнив, що в останньому місці його утримання в Ковровському районі Владімірської області перебуває ще близько 260-270 українців. Більшість з них у полоні ще від 2022-го.
«Та ні в чому не звинувачували. Просте звинувачення — тому що ти українець. Засуджений за своє громадянство, національність», — каже журналіст.