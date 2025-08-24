Журналіст Дмитро Хилюк удома: символ незламності, що повернувся в День Незалежності

Дмитро Хилюк вперше після полону розповів про катування

Реклама

Сьогодні, 24 серпня, символічно у День незалежності, в межах останнього обміну, був звільнений журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який 3,5 року перебував у російській неволі.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про журналіста Хилюка і його звільнення.

Реклама

Як потрапив у полон

Наш колега, кореспондент агенції УНІАН Дмитро Хилюк потрапив у полон на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року, коли російські війська зайшли на Київщину.

Дмитра разом із батьком російські окупанти викрали просто на вулиці у селі Козаровичі на Київщині, де проживала родина. Згодом стало відомо, що місцевих чоловіків, у тому числі журналіста УНІАН, росіяни утримували в будівлі одного з підприємств у сусідньому селі, змушуючи копати окопи та траншеї на околицях населених пунктів та у прилеглому лісі.

Після звільнення Київщини Силами оборони України, з’ясувалось, що батька Дмитра — літнього чоловіка — окупанти відпустили. А журналіста, разом з іншими в’язнями, вивезли на територію Білорусі, а звідти — в Росію. Відтоді — мінімум новин та відсутність офіційно підтвердженої інформації, де саме перебуває Дмитро та в якому фізичному й ментальному здоровʼї знаходиться.

Розповіді полонених, що бачили Хилюка

Ігор — тероборонівець з Харкова, в полоні втратив слух. З Дмитром в одній камері він провів 11 місяців.

Реклама

Каже, що в полоні Дмитро не втрачав морального духу і вірив у обмін, який врешті-решт стався.

Ще один військовий, «Влад» бачив Дмитра Хилюка на початку травня 2025 року.

Сам «Влад» — військовий 36-ї бригади морської піхоти. Він потрапив у полон у перші тижні повномасштабної війни з РФ. У жовтні 2022 року його перевели до виправної колонії IK-7 у Пакіно у Володимирській області.

З його слів, Дмитра Хилюка доставили в цю колонію у травні 2023 року. А вже у серпні двоє полонених опинилися в одній камері. Вони перебували там разом впродовж одного дня.

Реклама

Полонений «Влад» розповідав, що українських в’язнів, цивільних чи військових, там регулярно били та позбавляли їжі.

Вдома чекають батьки

Старенькі батьки Дмитра — Василь і Галина Хилюки — весь цей час жили лише надією. Вони розповідали, як їм у цьому допомагають колеги і друзі сина, як приїздили у гості за всі 3,5 року, привозили подарунки і підтримували морально.

1+1 media радіє звільненню свого працівника

«Ми чекали на цю новину роками. Кожен новий обмін полонених щоразу підсилював надію: скоро і наш Дмитро буде вдома. І ось — сьогодні, в День Незалежності, це сталося. 3 роки, 5 місяців і 21 день він знаходився у вʼязницях ворога. Але ті лаконічні і дуже рідкісні звісточки, які ми отримували від українців, хто бачив Дмитра, свідчили: попри великий тиск, він не здався і не зламався під російським гнітом. Пишаємося і дякуємо за стійкість та силу, яка надихає. Вітаємо вдома!», — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький натомість нагадав, що період реабілітації — нелегкий процес, тому закликав поважати право журналіста на приватність.

Реклама

«Колеги, громадськість, журналісти, ми готові нарешті оголосити про це: Дмитро Хилюк офіційно вдома. Хочеться якомога швидше почути його історію життя в цей страшний період. Але просимо вас зберігати право на приватність та діяти екологічно, адже шлях повернення з полону — дуже ресурсний та нелегкий процес, який не завершується з фізичним поверненням на рідну землю. У нас багато роботи попереду, але ми впораємося» — зазначив Михайло Ганницький.

Журналістка ТСН Наталія Нагорна зустрічає Дмитра Хилюка у перші хвилини після звільення з полону / © ТСН

Що сказав Хилюк у перші хвилини після звільнення

«Дуже вражений, дуже неочікувано та несподівано, що так мене зустрічають. Я знав, що за мене турбуються, але не знав, що аж так. Дуже всім вдячний. Слава Україні», — сказав Хилюк у перші хвилини на рідній землі.

Також він зателефонував до мами, розмовою з якою зворушив Мережу.

Страшні реалії полону — допити і катування

За словами журналіста, у першій тюрмі в Брянській області, що за 70 км від Чернігівщини, його двічі допитували ФСБшники та слідчий комітет. Перший допит був щодо подій 2014 року на Донеччині та Луганщині. Другий — про ставлення до подій на Майдані і Томосу про автокефалію та про хімічну зброю в Україні.

Реклама

«Усе решта — це було самодіяльністю тюремників, щоб попринижувати, дурні запитання позадавати», — говорить Дмитро.

Дата публікації 17:30, 24.08.25 Кількість переглядів 8 Звільнений журналіст Хилюк розповів про допити росіян

Хилюк уточнив, що в останньому місці його утримання в Ковровському районі Владімірської області перебуває ще близько 260-270 українців. Більшість з них у полоні ще від 2022-го.

«Та ні в чому не звинувачували. Просте звинувачення — тому що ти українець. Засуджений за своє громадянство, національність», — каже журналіст.