Журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії: деталі від МЗС

Михайло Ткач. / © УНІАН

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Керівника відділу журналістських розслідувань «УП» Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії. Українська сторона працювала з австрійськими колегами, аби врегулювати ситуацію.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на запитання ТСН.

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«Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з учорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена», — заявив він.

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У МЗС України подякували австрійській стороні за належну реакцію та повідомили, що продовжують з’ясовувати обставини затримання.

Водночас разом із журналістом затримали оператора Ярослава Бондаренка. Наразі консули з’ясовують, чи його також відпустили.



«Захист прав громадян України — це безумовний пріоритет. Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», — наголосили у відомстві.

Затримання Ткача — що відомо

Головна редакторка «УП» Севгіль Мусаєва увечері 8 жовтня повідомила про затримання Ткача. З її слів, журналіст разом із колегою Ярославом Бондаренком перебували в Австрії під час редакційного завдання, яке пов’язане з пошуком ексгенпрокурора Руслана Кравченка.

Мусаєва заявляла, що на момент пуплікації не мала інформації про його місцезнаходження, адже зв’язок із ними було втрачено. В УП називали затримання Ткача незаконним. Редакція видання вимагала його звільнення та пояснень від австрійських правоохоронців щодо причин таких дій.

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Своєю чергою, посольство України звернулося до австрійської сторони через затримання журналіста-розслідувача.

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