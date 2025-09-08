Журналіста розслідувача знайшли мертвим на Сумщині: що відомо про смерть Олександра Тахтая

Олександр Тахтай / © фейсбук

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У місті Ямпіль Сумської області в квартирі знайшли мертвим журналіста та колишнього депутата Олександра Тахтая. Тіло виявили ввечері 5 вересня, після чого його направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про журналіста

Олександр Тахтай був відомий своєю активною позицією: він очолював місцеву газету «Ямпільський край» і займався розслідуванням корупційних схем у регіоні, зокрема під час будівництва фортифікацій.

Реклама

Через свою професійну діяльність журналіст неодноразово отримував погрози та піддавався нападам. У серпні 2025 року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли, а в квартирі знайшли димову гранату.

Фото зі сторінки у Facebook Олександра Тахтая. / © Facebook

«Вікно пробите наскрізь і граната пролетіла п’ять метрів по кімнаті. Траєкторія і кут, під яким увійшла граната, вказують на те, що стріляли з висоти здалеку», — писав журналіст у Facebook.

Фото з допису журналіста розслідувача. / © фейсбук

Тахтай припускав, що до цих інцидентів можуть бути причетні працівник СБУ та офіцер запасу, але СБУ свою причетність офіційно спростувала. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «хуліганство», досудове розслідування триває.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини смерті Олександра Тахтая. Результати експертизи та слідчі дії мають пролити світло на причину його загибелі та її можливий зв’язок з професійною діяльністю.

Реклама

Як пише Тelegraf, правоохоронці вже звертали увагу на Олександра Тахтая. У 2016 році в його будинку в селі Шатрище відбувся обшук. Тоді слідчі вилучили його комп’ютер, фотоапарат і мобільний телефон, пов’язуючи це з розслідуванням вибуху біля будівлі Сумської прокуратури. Однак згодом усі речі повернули через брак доказів його причетності.

Нагадаємо, на 53-му році життя пішов із життя відомий прозаїк, критик та журналіст Олег Поляков. Його смерть стала невимовною втратою для рідних, друзів та всіх, хто цінував його творчість.

Окрім цього, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові вистрілами з вогнепальної зброї.

Раніше повідомлялося, в російському ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Вона перебувала в полоні від серпня 2023 року. В ГУР повідомили, що дівчину мали повернути до України найближчим часом, однак не встигли.