Журналісти поспілкувалися із сестрою Міндіча: що дізналися

Журналістам не вдалося з’ясувати місцеперебування головного фігуранта корупційної схеми в енергетиці Тимура Міндіча після спілкування з його сестрою.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Люба Міндіч, з якого говорили журналісти, підтвердила, що вона єдина сестра скандального бізнесмена. Однак, за її словами, вона не «не готова надавати інформацію, де він перебуває».

Також вона відмовилася коментувати інформацію з «плівок НАБУ» про купівлю нерухомості у Швейцарії. Жінка повідомила відповіла, що не готова надавати будь-яку інформацію.

«Не готова обговорювати», — повторила вона у відповідь на запитання, чи справді купувала нерухомість.

За словами Люби Міндіч, з братом вона востаннє спілкувалися «на свята». При цьому вона не надала більше жодних подробиць.

Як повідомлялося раніше, 10 листопада НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра енергетики Германа Галущенка, його колишнього радника Ігоря Миронюка та в офісах ДП «Енергоатом. Розслідування стосується розкрадання коштів держпідприємства через фіктивні контракти та придбання елітної нерухомості.

Експерти припускають, що енергетичний скандал може мати продовження у сфері оборонних закупівель, оскільки фігуранти обох кейсів частково збігаються.

Нещодавно з’явилася інформація, що основний фігурант корупційної схеми в енергетиці — бізнесмен Тимур Міндіч — міг мати неформальний вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Нагадаємо, після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдонімами «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.