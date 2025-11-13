ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1119
Час на прочитання
2 хв

Журналісти поспілкувалися із сестрою Міндіча: що дізналися

За словами Люби Міндіч, з братом вона востаннє спілкувалися «на свята».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Тимур Міндіч

Бізнесмен Тимур Міндіч / © Наші гроші

Журналістам не вдалося з’ясувати місцеперебування головного фігуранта корупційної схеми в енергетиці Тимура Міндіча після спілкування з його сестрою.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Люба Міндіч, з якого говорили журналісти, підтвердила, що вона єдина сестра скандального бізнесмена. Однак, за її словами, вона не «не готова надавати інформацію, де він перебуває».

Також вона відмовилася коментувати інформацію з «плівок НАБУ» про купівлю нерухомості у Швейцарії. Жінка повідомила відповіла, що не готова надавати будь-яку інформацію.

«Не готова обговорювати», — повторила вона у відповідь на запитання, чи справді купувала нерухомість.

За словами Люби Міндіч, з братом вона востаннє спілкувалися «на свята». При цьому вона не надала більше жодних подробиць.

Як повідомлялося раніше, 10 листопада НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра енергетики Германа Галущенка, його колишнього радника Ігоря Миронюка та в офісах ДП «Енергоатом. Розслідування стосується розкрадання коштів держпідприємства через фіктивні контракти та придбання елітної нерухомості.

Експерти припускають, що енергетичний скандал може мати продовження у сфері оборонних закупівель, оскільки фігуранти обох кейсів частково збігаються.

Нещодавно з’явилася інформація, що основний фігурант корупційної схеми в енергетиці — бізнесмен Тимур Міндіч — міг мати неформальний вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Нагадаємо, після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдонімами «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.

Дата публікації
Кількість переглядів
1119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie