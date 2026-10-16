Журналісти Reuters зʼясували, хто віддав наказ обмежити Україні Starlink

Білий дім / © Associated Press

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Розпорядження обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв’язку на полі бою та керування дронами-перехоплювачами, надійшло безпосередньо з Білого дому.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських і одного західного високопосадовця.

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За словами співрозмовників агентства, які говорили на умовах анонімності, керівництво Пентагону отримало від Білого дому вказівку сповільнити роботу Starshield для українських військових.

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Водночас джерела не уточнили, хто саме ухвалив це рішення та хто відповідав за виконання наказу.

Рішення про тимчасове обмеження роботи системи зв’язку, важливої для українських військових, ухвалили після того, як президент США Дональд Трамп почав вимагати від президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

На прохання прокоментувати наказ щодо Starshield американський високопосадовець заперечив причетність Трампа до цього рішення.

«Президент ніколи не робив подібного запиту», — заявив він.

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Водночас у Білому домі не відповіли на запитання Reuters про те, чи міг наказ обмежити роботу системи надійти від інших представників американської адміністрації.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує проблеми в роботі супутникового зв’язку Starlink, щоб завдавати Україні максимальних руйнувань.

Ми раніше інформували, що cупутникова система Starlink залишається найбільш оптимальним рішенням для України за співвідношенням вартості, швидкості, ваги та розміру терміналів.

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