Журналісти виявили ще сім смертей мобілізованих у полку "Скеля": більшість не прослужили й місяця

Смерті у полку «Скеля»

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Журналісти виявили ще сім випадків смертей мобілізованих військовослужбовців під час БЗВП у 425-му штурмовому полку «Скеля». Шість із цих смертей сталися впродовж останніх пів року, а одна — влітку минулого року.

Про це пише «Бабель».

Журналісти виявили ще сім смертей мобілізованих у «Скелі»

За словами журналістів, про нові випадки смертей стало відомо після того, як 23 червня вийшло масштабне розслідування про загадкові смерті та ситуацію в підрозділі. Тоді зазначалося, що від кінця осені 2025-го до весни 2026 року під час навчань померли 25 новобранців.

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Після виходу матеріалу до редакції почали звертатися родичі інших новобранців, які померли у «Скелі». Таким чином, загальна кількість зафіксованих смертей за цей піврічний період зросла до 31. Більшість чоловіків померли, провівши в полку менше місяця.

Усі виявлені дані, а також контакти рідних загиблих вже передано слідчим Державного бюро розслідувань.

У розслідуванні йшлося, що полк «Скеля» має бойові заслуги та хороше забезпечення, проте свідки заявляють про катування, знущання та ненадання медичної допомоги. Для матеріалу опитали понад 30 свідків, які були переважно родичами загиблих військових. Також опитали тих, хто досі служить у «Скелі», та тих, кому вдалося втекти у СЗЧ.

Зокрема, свідки розповіли про утримання в підрозділі людей із ВІЛ, туберкульозом, гепатитом С без доступу до ліків, а також про наркозалежних. Один із чинних солдатів описав шикування за участю наркозалежних як «зомбі-апокаліпсис».

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«Людей били, дехто самовільно випорожнювався просто в строю», — поділився військовий.

Інший мобілізований розповів, що два дні перебував у карцері з людьми в стані абстиненції. Наркозалежні військові намагалися вибити двері камери, у той час, як їх утихомирювали сльозогінним газом. Більшість померлих новобранців «Скелі» не мала алкогольної чи наркотичної залежності, важких хвороб.

Серед семи нових виявлених випадків смертей у «Скелі» відомо про таких військових:

Богданов Сергій Анатолійович (43 роки). Мобілізований 26 січня 2026 року, помер у лікарні 4 лютого 2026 року. Офіційна причина: гостра серцево-судинна недостатність, кардіоміопатія неуточнена. За даними близьких, наркозалежності не мав. Мати Ольга Богданова заявила, що має фото сина з побитим обличчям, і додала, що під час одягання в морзі тіло мало вигляд побитого.

Чаусов Ігор Миколайович (38 років). 11 лютого 2026 року потрапив до 155-ї ОМБр, але проходив БЗВП на базі «Скелі», куди був офіційно прикомандирований. Помер у лікарні 7 березня 2026 року. Офіційна причина: інтоксикація, токсична дія неуточнених речовин, випадкове отруєння та дія інших речовин. За словами близьких, наркозалежності не мав. Дружина надала фото та відео, де зафіксовано сині пальці рук і ніг покійного.

Кукса Андрій Вікторович (47 років). Мобілізований 15 жовтня, але, за словами рідних, його тривалий час не оформлювали офіційно. Помер 6 грудня в підʼїзді будинку в Жовтих Водах. Офіційна причина: навмисне самоушкодження. Родичі самостійно знайшли тіло в морзі та заявили про шість ударів гострим предметом у шию. Вони стверджують, що Андрія переслідували та вбили. Наркозалежності не мав.

Набракло Євген Михайлович (41 рік). Мобілізований 1 грудня 2025 року, помер у лікарні 1 січня 2026 року. Офіційна причина: гострий гнійний бактеріальний менінгіт. Рідні зазначають, що він був вірянином, не мав наркозалежності, а його тіло було вкрай виснажене і худе.

Цуканов Дмитро Васильович (41 рік). Мобілізований 21 січня 2026 року, помер 2 лютого 2026 року в районі проведення БЗВП. Офіційна причина: пневмонія. Перебував на замісній підтримувальній терапії. Його батько Василь Цуканов заявив про наявність підозрілих слідів на тілі сина.

Потапенко Володимир Андрійович (51 рік). Потрапив до полку 2 лютого 2026 року, помер 21 лютого 2026 року під час охорони обʼєкта «Скелі». Офіційна причина: легенево-серцева недостатність, часткова пневмонія. Наркозалежності не мав. Дружина Олена Дудіна переконана, що чоловікові вчасно не надали медичну допомогу.

Татарінцев Ігор Олександрович (28 років). Мобілізований 9 липня 2025 року, помер у лікарні 13 липня 2025 року. Офіційна причина: кардіоміопатія. До медзакладу був госпіталізований із підозрою на отруєння невідомою речовиною. За словами близьких, не мав наркотичної залежності.

Полк «Скеля»: останні новини

Нагадаємо, понад 500 військових 425-го окремого штурмового полку «Скеля» офіційно визнані як наркозалежні та направлені на лікування до спеціалізованих закладів.

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Начальник групи цивільно-військового співробітництва підрозділу Андрій Сурай уточнив, що статистика базується на внутрішніх спостереженнях полку під час служби, а не на даних ВЛК, яка визнала цих людей придатними.

Окрім цього, у полку «Скеля» виявили та госпіталізували 13 військовослужбовців із діагностованим туберкульозом. Також у підрозділі служить чимала кількість бійців із гепатитом C — відповідно до державних рішень, вони зобов’язані проходити службу, проте перебувають під постійним медичним наглядом і госпіталізуються у разі загострення.

Також нещодавно навколо штурмового полку «Скеля» розгорівся скандал, через який Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. Приводом для перевірки стали оприлюднені у ЗМІ матеріали журналістів про можливі протиправні дії стосовно військовослужбовців.

Зокрема, у публікаціях йшлося про ймовірне застосування фізичного насильства, систематичне перевищення службових повноважень та інші грубі порушення з боку окремих посадових осіб підрозділу.

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