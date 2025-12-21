- Дата публікації
Журналісти знайшли Міндіча: де він зараз (фото)
Бізнесмена Міндіча, який фігурує у справі “Мідас”, побачили в Ізраїлі.
Журналісти знайшли бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції у сфері енергетики. Наразі він, ймовірно, перебуває в Ізраїлі.
Про це повідомляє «Українська правда».
Кореспонденту УП вдалося зафільмувати Міндіча.
Більше деталей журналісти мають оприлюднити згодом.
Раніше стало відомо, що Міндіча підозрюють у державній зраді.
«Досліджуються факти можливої діяльності на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці в інтересах держави-агресора», — повідомили в СБУ.