Журналісти знайшли Міндіча: де він зараз (фото)

Бізнесмена Міндіча, який фігурує у справі “Мідас”, побачили в Ізраїлі.

Тимур Міндіч

Тимур Міндіч / © Наші гроші

Журналісти знайшли бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції у сфері енергетики. Наразі він, ймовірно, перебуває в Ізраїлі.

Про це повідомляє «Українська правда».

Кореспонденту УП вдалося зафільмувати Міндіча.

Більше деталей журналісти мають оприлюднити згодом.

Раніше стало відомо, що Міндіча підозрюють у державній зраді.

«Досліджуються факти можливої діяльності на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці в інтересах держави-агресора», — повідомили в СБУ.

