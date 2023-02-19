Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зустріч Блінкена й Кулеби з головою дипломатії КНР і ракетний обстріл Дамаску: головні новини ночі 19 лютого

Дата публікації
Перегляди
820
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зустріч Блінкена й Кулеби з головою дипломатії КНР і ракетний обстріл Дамаску: головні новини ночі 19 лютого

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 19 лютого:

  • Дмитро Кулеба зустрівся з Ван Ї, міністром закордонних справ Китаю Читати далі –>
  • Ізраїльська ракета влучила в будівлю в центрі Дамаску — Reuters Читати далі –>
  • Ентоні Блінкен зустрівся з головою китайського МЗС Ван Ї: про що говорили Читати далі –>
  • Вантажівка з мертвими мігрантами в Болгарії: нові подробиці інциденту Читати далі –>
  • Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 46 тисяч людей Читати далі –>
  • Десятки тисяч людей знову мітингували в Ізраїлі проти реформування судової системи Читати далі –> 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
820
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація