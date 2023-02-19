Зустріч Блінкена й Кулеби з головою дипломатії КНР і ракетний обстріл Дамаску: головні новини ночі 19 лютого

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Головні новини ночі 19 лютого:
- Дмитро Кулеба зустрівся з Ван Ї, міністром закордонних справ Китаю Читати далі –>
- Ізраїльська ракета влучила в будівлю в центрі Дамаску — Reuters Читати далі –>
- Ентоні Блінкен зустрівся з головою китайського МЗС Ван Ї: про що говорили Читати далі –>
- Вантажівка з мертвими мігрантами в Болгарії: нові подробиці інциденту Читати далі –>
- Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 46 тисяч людей Читати далі –>
- Десятки тисяч людей знову мітингували в Ізраїлі проти реформування судової системи Читати далі –>
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