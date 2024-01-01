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Зустріч маленького хлопчика з татом-захисником розчулила українців (зворушливе відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
432
Час на прочитання
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Зустріч маленького хлопчика з татом-захисником розчулила українців (зворушливе відео)

Нехай кожна дитина дочекається свого тата з війни.

Українців розчулило відео з Чернівців, як маленький хлопчик радісно зустрічає свого тата, що повернувся із фронту.

Ролик опублікувала пресслужба МВС.

"Зустріч, від якої завмирає серце. Так у Чернівцях родина зустрічає патрульного з бойового підрозділу "Хижак", – йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як хлопчик радісно кричить "тато" і біжить назустріч батькові, кидаючись в обійми.

"Бажаємо, щоб кожна дитина дочекалася свого тата", – додали у пресслужбі Патрульної поліції.

Зустріч маленького хлопчика з татом-захисником: Мережу розчулило відео 

Зустріч маленького хлопчика з татом-захисником: Мережу розчулило відео 

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Дата публікації
Перегляди
432
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