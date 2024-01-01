Зустріч маленького хлопчика з татом-захисником розчулила українців (зворушливе відео)

Нехай кожна дитина дочекається свого тата з війни.
Українців розчулило відео з Чернівців, як маленький хлопчик радісно зустрічає свого тата, що повернувся із фронту.
Ролик опублікувала пресслужба МВС.
"Зустріч, від якої завмирає серце. Так у Чернівцях родина зустрічає патрульного з бойового підрозділу "Хижак", – йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, як хлопчик радісно кричить "тато" і біжить назустріч батькові, кидаючись в обійми.
"Бажаємо, щоб кожна дитина дочекалася свого тата", – додали у пресслужбі Патрульної поліції.
Раніше Мережу зворушило відео, як хлопчик біжить обіймати стенд із фото загиблого батька.
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