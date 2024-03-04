Зустріч очільників МЗС України та Польщі: Кулеба розповів, про що говорили

Дмитро Кулеба наголосив на важливості більшої уваги до дестабілізувальних наслідків імпорту російського зерна на європейський ринок.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Радослав Сікорський обговорили підсумки зустрічі лідерів у Парижі, шляхи збільшення поставок зброї та вирішення ситуації на кордоні. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X.

"Ми зосередилися на шляхах збільшення поставок зброї в Україну, з особливим акцентом на артилерійських боєприпасах та засобах протиповітряної оборони для кращого захисту наших військ від атак російської авіації та безпілотників", - наголосив він.

Кулеба подякував Польщі за забезпечення безперебійної доставки військової та гумдопомоги через кордон і додав, що разом із Сікорським позитивно відзначив взаємодію між галузевими міністерствами обох країн у пошуку шляхів вирішення ситуації на українсько-польському кордоні.

Глава МЗС України також наголосив на важливості більшої уваги до дестабілізуючих наслідків імпорту російського зерна на європейський ринок.

Нагадаємо, Кулеба запропонував поставляти боєприпаси з ЄС тільки до України.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери-протестувальники влаштували майже повну блокаду руху на кордоні України. В Мережі повідомлялося, що поляки не пропускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, а також висипали зерно з вантажного вагона.