Зустріч "Слуг народу": в Трускавці розгорнуть пункт COVID-тестування для членів команди

Зустріч "Слуг народу": в Трускавці розгорнуть пункт COVID-тестування для членів команди

Учасникам заходуть будуть робити експрестести.

В Трускавці, на Прикарпатті, де має відбутися засідання партії "Слуга народу", працюватиме пунк тестування на коронавірус.

Про це у своєму Telegram-акаунті повідомила речниця "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Участь у заході мають взяти близько 300 політиків. Усіх невакцинованих учасників монокоаліції будуть перевірятимуть на виявлення антигену.

За словами Палійчук, усі невакциновані учасники, зокрема і члени команди, будуть здаватимуть експрестест. Результат тесту буде готовий вже за 15 хвилин.

Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях. На завтра запланована основна програма і саме 2 жовтня тут очікують на самого президента Володимира Зеленського. А ввечері відбудеться нагородження найкращих нардепів, а також свій DJ-set зіграє Давид Арахамія.

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