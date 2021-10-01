Зустріч "Слуг народу": в Трускавці розгорнуть пункт COVID-тестування для членів команди

Учасникам заходуть будуть робити експрестести.
В Трускавці, на Прикарпатті, де має відбутися засідання партії "Слуга народу", працюватиме пунк тестування на коронавірус.
Про це у своєму Telegram-акаунті повідомила речниця "Слуги народу" Юлії Палійчук.
Участь у заході мають взяти близько 300 політиків. Усіх невакцинованих учасників монокоаліції будуть перевірятимуть на виявлення антигену.
За словами Палійчук, усі невакциновані учасники, зокрема і члени команди, будуть здаватимуть експрестест. Результат тесту буде готовий вже за 15 хвилин.
Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях. На завтра запланована основна програма і саме 2 жовтня тут очікують на самого президента Володимира Зеленського. А ввечері відбудеться нагородження найкращих нардепів, а також свій DJ-set зіграє Давид Арахамія.