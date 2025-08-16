Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: українці відповіли "мемами"

Трамп та Путін / © YouTube

Реклама

Саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, що відбувся в Анкориджі, став не лише політичною подією, а й джерелом справжнього інтернет-феєрверку. Соцмережі, особливо український сегмент, буквально вибухнули мемами та жартами, продемонструвавши своє ставлення до цього офіційного заходу.

Усе цікаве зібрало ТСН.ua.

Очікування від переговорів виявилися завищеними, але водночас — сповненими скепсису. Багато українців упевнені, що зустріч навряд чи призведе до реальних змін, тож вирішили підходити до теми з гумором.

Реклама

Однією з популярних тем для жартів стала теорія про двійників Путіна. Користувачі іронізують, що в Кремлі нібито провели нараду, щоб визначити, «який саме Путін» вирушить на Аляску.

Відправляють Путіна на Аляску / © Фото з відкритих джерел

Стосовно ретельної підготовки делегації РФ до саміту в українців є також своя думка.

Вся справа в тому, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прилетів на Аляску з написом на светрі «СССР», проте не все вдалося так, як він гадав.

Українці висміяли светр Лаврова / © Фото з відкритих джерел

Українці також не стримували емоцій від зустрічі лідерів.

Реклама

Зустріч Трампа та Путіна / © Фото з відкритих джерел

Зустріч лідерів / © Фото з відкритих джерел

Над Трампом та Путіним пролетіли винищувачі F-22 і стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit, які займаються охороною повітряного простору під час саміту. Проте за версією українців, то було трохи інше….

«Гетьман теж на місці”– прокоментували користувачі / © Фото з відкритих джерел

Момент спільної поїздки «молодят» на автомобілі взагалі «розірвав» користувачів.

© Фото з відкритих джерел

Проте і на цьому українці не зупинились.

© Фото з відкритих джерел

Також за версією інтернет-користувачів в автівці Трампа та Путіна чекав зовсім не водій…

Реклама

Трамп та Путін в автівці / © Фото з відкритих джерел

Деякі бачать продовження зустрічі так:

Зустріч Трампа та Путіна за версією деяких користувачів / © Фото з відкритих джерел

Або можливо лідери будуть проводити час так:

© Фото з відкритих джерел

Після зустрічі, перед початком перемовин в Анкорідж у форматі «три на три», де були лідери мав би бути присутнім ще один персонаж, «найбільш адекватний зі всіх».

Початок переговорів «три на три» / © Фото з відкритих джерел

Стосовно прогнозів завершення переговорів є також прогнози від користувачів:

Реклама

Як закінчаться переговори Трампа та Путіна / © Фото з відкритих джерел

Проте існує і інший розвиток подій.

© Фото з відкритих джерел

Під час очікування на пресконференцію Путіна та Трампа після зустріч українці продовжили тролити лідерів США та Росії.

© із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © фото з соцмереж

Нагадаємо, кандидат психологічних наук Дмитро Попов висловив думку, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці був присутній не сам Путін, а його двійник. Він звернув увагу на особливості міміки, жестів та характер рукостискання під час зустрічі американського лідера з російським диктатором.

За словами Попова, Трамп подавав руку знизу, а Путін — зверху. Такий жест, пояснює психолог, свідчить не про підлеглість, а про прояв поваги та визнання співрозмовника, оскільки рука знизу є ознакою ввічливості.