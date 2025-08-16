- Дата публікації
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: українці відповіли "мемами"
Українська аудиторія вже готує «підбірки тижня» з найсмішнішими реакціями.
Саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, що відбувся в Анкориджі, став не лише політичною подією, а й джерелом справжнього інтернет-феєрверку. Соцмережі, особливо український сегмент, буквально вибухнули мемами та жартами, продемонструвавши своє ставлення до цього офіційного заходу.
Усе цікаве зібрало ТСН.ua.
Очікування від переговорів виявилися завищеними, але водночас — сповненими скепсису. Багато українців упевнені, що зустріч навряд чи призведе до реальних змін, тож вирішили підходити до теми з гумором.
Однією з популярних тем для жартів стала теорія про двійників Путіна. Користувачі іронізують, що в Кремлі нібито провели нараду, щоб визначити, «який саме Путін» вирушить на Аляску.
Стосовно ретельної підготовки делегації РФ до саміту в українців є також своя думка.
Вся справа в тому, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прилетів на Аляску з написом на светрі «СССР», проте не все вдалося так, як він гадав.
Українці також не стримували емоцій від зустрічі лідерів.
Над Трампом та Путіним пролетіли винищувачі F-22 і стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit, які займаються охороною повітряного простору під час саміту. Проте за версією українців, то було трохи інше….
Момент спільної поїздки «молодят» на автомобілі взагалі «розірвав» користувачів.
Проте і на цьому українці не зупинились.
Також за версією інтернет-користувачів в автівці Трампа та Путіна чекав зовсім не водій…
Деякі бачать продовження зустрічі так:
Або можливо лідери будуть проводити час так:
Після зустрічі, перед початком перемовин в Анкорідж у форматі «три на три», де були лідери мав би бути присутнім ще один персонаж, «найбільш адекватний зі всіх».
Стосовно прогнозів завершення переговорів є також прогнози від користувачів:
Проте існує і інший розвиток подій.
Під час очікування на пресконференцію Путіна та Трампа після зустріч українці продовжили тролити лідерів США та Росії.
Нагадаємо, кандидат психологічних наук Дмитро Попов висловив думку, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці був присутній не сам Путін, а його двійник. Він звернув увагу на особливості міміки, жестів та характер рукостискання під час зустрічі американського лідера з російським диктатором.
За словами Попова, Трамп подавав руку знизу, а Путін — зверху. Такий жест, пояснює психолог, свідчить не про підлеглість, а про прояв поваги та визнання співрозмовника, оскільки рука знизу є ознакою ввічливості.