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Тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна має розпочатися о 8:30 за Києвом (14:30 за місцевим часом у Шеньчжені). Очільники США, КНР та РФ беруть участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який цього року приймає китайське місто Шеньчжень. Багато західних й авжеж китайських і російських ЗМІ називають ці переговори історичними. Дійсно, це перша в історії особиста зустріч американського, китайського та російського президентів. Проте «Ялтою-2» про новий переділ світу, як це намагається подати кремлівська пропаганда, вона точно не стане.

По-перше, Трамп приїхав до Китаю як «кульгава качка» після нищівної поразки на проміжних виборах до Конгресу, де більшість в обох палатах узяли демократи, які вже готують численні розслідування діяльності його команди та родини.

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По-друге, попри всю пропагандистську браваду Кремля Україна продовжує успішно знищувати російську нафтопереробку, а в ніч проти 17 листопада, за два дні до «історичної» зустрічі в Шеньчжені, суттєво пошкодила Керченський міст. Це приниження для Путіна, тож про його сильну позицію на цих переговорах не йдеться.

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Проте Україна й тема війни будуть обговорюватися, і не лише під час зустрічі Трампа, Сі та Путіна в Шеньчжені. Тож чого нам очікувати, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мрія Путіна про «Ялту-2»: Сі був не в захваті

Організувати зустріч на трьох на саміті АТЕС — це ідея Путіна, який марить «Ялтою-2». У Кремлі з нею носилися понад пів року, пропонуючи то Сі, то Трампу. Проте в Пекіні, як не дивно, не були зацікавлені в такому форматі, до останнього не підтверджуючи можливість проведення тристоронніх переговорів. ЗМІ писали про три головні причини: небажання КНР асоціюватися з війною Росії проти України, псувати відносини з Європою та брати на себе зобов’язання щодо скорочення ядерного арсеналу.

До прикладу, наприкінці жовтня під час візиту до Китаю президент ФНР Франк-Вальтер Штайнмаєр запитав у Сі Цзіньпіна про обговорення України під час тристороннього саміту з Трампом і Путіним.

«Я читав такі повідомлення і безпосередньо запитав його про це. За виразом його обличчя можна було зрозуміти, що він, вочевидь, був дещо здивований, адже перепитав, звідки взялися ці чутки. Він прямо наголосив: це європейський конфлікт, у якому європейці також повинні сидіти за столом переговорів», — зазначив німецький посадовець.

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У буцімто небажання Китаю, який послідовно називає війну Росії проти України «українською кризою», асоціюватися з війною Росії проти України повірити важко. Адже вже майже п’ять років повномасштабної війни саме Пекін є головним рятівним колом Москви, постачаючи до 90% компонентів подвійного призначення для російської оборонки та купуючи російські енергоносії.

А от у спробі КНР не псувати відносини з Європою є сенс. Річ у тому, що зараз Німеччина та Франція просувають жорсткіші торговельні механізми захисту європейського ринку від недобросовісної конкуренції. Власне, Євросоюз і Китай на порозі торговельної війни. А ЄС для Пекіна — другий найбільший торговельний партнер. США — на третьому місці.

«Що складнішими стають зовнішні умови, то важливіше для нас дотримуватися повоєнного міжнародного порядку та сприяти побудові багатополярного світу», — заявив Сі Цзіньпін, відкриваючи саміт АТЕС.

Путін також постійно публічно говорить про багатополярний світ, наполягаючи на дотриманні післявоєнного міжнародного порядку, який, за версією Кремля, порушили США та НАТО. Водночас Сі не приховує бажання підпорядкувати Тайвань, навіть військовим шляхом. Також Китай активно нарощує свій ядерний потенціал. За оцінками Пентагону, до 2030 року у Пекіна вже буде 1000 боєголовок. Водночас КНР відмовляється від переговорів зі США та РФ про скорочення ядерних арсеналів. Ну і на додаток Москва та Пекін економічно й військово підтримують Іран. А саме чергова війна на Близькому Сході, яка призвела до світової енергетичної кризи і стрімкого зростання цін на пальне та інфляції, поховала рейтинг Трампа та республіканців.

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«Теплий» прийом: червона доріжка й ніж за спиною

Трамп скільки завгодно може називати Сі та Путіна своїми друзями. Проте їхній тристоронній саміт у Шеньчжені — це радше гра на публіку з ножом за спиною. За відсутності якихось проривних результатів, бо для них просто немає жодних передумов, від самого початку сторони вирішили наповнити саміт яскравими жестами для ЗМІ.

Так, наприклад, Сі особисто зустрів Трампа біля літака в аеропорту Шеньчженя, розстеливши для нього червону доріжку. ЗМІ одразу ж написали, що це відбулося вперше за майже сім десятиліть — востаннє Мао Цзедун зустрічав в аеропорту Микиту Хрущова 1959 року. Для порівняння, Путіна на летовищі Шеньчженя зустрів Цай Ці, член постійного комітету Політбюро ЦК КПК та керівник апарату Сі Цзіньпіна. Також ЗМІ звернули увагу на те, як під час спільного фото учасників саміту АТЕС Путін хотів стати поруч із Сі. Тоді ж на камери Трамп і Путін потисли один одному руки. Проте після цього лідер КНР рукою вказав очільникові Кремля на інше місце.

Медіа та деякі аналітики описують це як приниження Путіна, якому вказали на його місце. Проте справжнім приниженням і ляпасом могла б стати відмова Китаю допомагати воєнній машині Кремля, чого Пекін не робить. Тож Сили оборони України самостійно впроваджують обмежувальну й санкційну політику проти РФ. Чергова атака на Керченський міст відбулася у ніч проти четверга, 19 листопада, саме за кілька годин до початку саміту Трампа, Сі та Путіна на трьох.

В інтерв’ю NBC News, яке вийшло саме напередодні цієї «історичної» зустрічі в Шеньчжені, Володимир Зеленський наголосив, що США та Китай мають достатньо впливу, щоб змусити Росію зупинити війну протягом однієї зустрічі.

«Безумовно, якби Китай і США запровадили санкції — чи навіть просто заявили, що запровадять їх і припинять торгівлю з Росією, — це поклало б край війні», — вважає український президент.

Проте як бачимо, в цьому передусім не зацікавлена саме американська адміністрація, не кажучи вже про Китай. ТСН.ua уже писав, що на тлі нищівної поразки Трампа та республіканців на проміжних виборах до Конгресу його команді, вочевидь, треба терміново продемонструвати хоч якусь «перемогу», якої вони хочуть досягти за рахунок поступок з боку України, щоб укласти ще одну оборудку з Росією. Тож не дивно, що напередодні переговорів із Сі та Путіним Трамп заявив, що також обговорюватиметься його «улюблена тема — Україна».

Проте насправді куди важливішу роль відіграватимуть переговори країн «коаліції охочих» у Берліні, які також відбуватимуться у четвер, 19 листопада. В них візьмуть участь спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За словами Володимира Зеленського, вони передадуть необхідну інформацію про результати перемовин американського президента в Китаї. Проте й на це покладати великих сподівань не варто. Адже нагадаємо, як на «Рамштайні» 17 листопада заступник очільника Пентагону Елбрідж Колбі розкритикував удари України по Керченському мосту, що викликало хвилю обурення в багатьох європейських столицях і в самих Сполучених Штатах.

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