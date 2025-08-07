Реклама

За словами Трампа, ця зустріч не стала проривом. Попри це, президент США готовий особисто зустрітися з Путіним. У Кремлі спочатку заявили, що це може статися вже найближчими днями. Проте пізніше додали, що «наступний тиждень буде визначений як орієнтир, але скільки днів піде на підготовку сказати складно». Держсекретар США Марко Рубіо також повідомив, що в найближчі кілька тижнів Трамп може поговорити з Путіним телефоном. А «територіальне питання», за його словами, є ключовим елементом припинення війни.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт додала, що Трамп відкритий для зустрічі як із Путіним, так і Зеленським. За інформацією Politico, президент США також запропонував провести ще й тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським після його особистої зустрічі з Путіним. Про це Трамп повідомив під час телефонної розмови 6 серпня з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Зеленським та іншими європейськими лідерами. При цьому, на чергове запитання про те, чи дурить його Путін, Трамп відповів: «Скажу через кілька тижнів».

Про що ще заявили у Вашингтоні? Чи прислухається до цих заяв Москва? Та які деталі кулуарних пропозицій вже з’явилися в пресі? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

ТСН.ua вже писав, як Кремль маніпулює різними зустрічами й переговорами, навмисно затягуючи час. Й особиста зустріч Трампа та Путіна — перша від 2021 року зустріч президентів США та РФ — ризикує стати черговою спробою маніпуляцій Москви. Ще в травні цього року, коли українська та російська делегації вперше за понад три роки провели переговори в Стамбулі, що теж було спробою Кремля, причому доволі вдалою, затягнути час й уникнути нових санкцій, президент Зеленський вимагав, щоб туди приїхав і Путін.

Очільник Кремля, звичайно ж, не приїхав. Проте, найголовніше, що цьому передував ультиматум Франції, Німеччини, Британії та Польщі: європейські лідери вимагали від Путіна погодитися на безумовне 30-денне перемир’я — умову, яку висунули самі ж американці в березні у саудівській Джидді, — інакше Росія зіткнеться з новими санкціями. Проте останньої хвилини Трамп це не підтримав. Натомість він став на бік Путіна, який запропонував провести прямі переговори російської та української делегацій у Стамбулі.

«Іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців до гри. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь», — заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс у середу, 6 серпня, наголошуючи, що ситуація змінилася через санкції, які США мають намір запровадити проти Росії.

Проте, схоже, що ситуація повторюється. За інформацією Reuters, у п’ятницю, 8 серпня, коли спливає «кінцевий» (в лапках, бо президент США давав вже безліч «других» шансів очільнику Кремля) ультиматум Трампа Путіну, адміністрація Трампа планує оголосити про вторинні санкції проти Росії та її друзів — країн, які найбільше купують російської нафти. Проте, швидше за все, вони будуть відкладені до особистої зустрічі Трампа з Путіним.

До того ж, як вже повідомляв ТСН.ua, під вторинними санкціями в Білому домі розуміють запровадження мит на російський експорт та експорт з Індії та Китаю до США. Загальний товарообіг США та Росії 2024 року становив лише $3,5 млрд. Проте Америка досі імпортує російський уран. Хоча 2024-го обсяги закупівель і впали приблизно вдвічі — до $624 млн, та однаково це 12–14% від загального обсягу природного урану та 24–27 % — послуг зі збагачення. Журналісти вже запитували Трампа про закупівлі урану у Росії. Але він сказав, що нічого про це не знає, і йому треба розібратися в цьому питання.

Щодо Індії, майже одразу після закінчення тригодинних переговорів Віткоффа з Путіним у Москві, Трамп знову покарав Нью-Делі, запровадивши щодо індійського експорту до США додаткових 25% мит від 27 серпня. Індія — найбільший покупець російської нафти після Китаю. Нью-Делі різко розкритикував Вашингтон за несправедливе рішення, мовляв, і самі США ведуть торгівлю з РФ. Американський президент на цьому не зупинився, погрожуючи тарифами й проти КНР. Проте, як пише The New York Times, санкції проти Індії навряд чи допоможуть Америці створити з Нью-Делі противагу Пекіну в регіоні.

Ще 5 серпня Bloomberg повідомляв, що Кремль зважує варіанти поступок Трампу, які б могли включати повітряне перемир’я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій. Але і США, і ЄС, і Україна наполягають на всеохопному припиненні вогню на землі, в повітрі та на морі. До того ж, ТСН.ua вже писав, що останні удари по російським нафтобазам та НПЗ призвели до дефіциту та росту цін на пальне всередині самої Росії. Плюс, це не додає балів Кремлю, адже війну росіяни бачать все більше на власні очі у себе вдома, а не з пропагандистських телевізійних сюжетів.

Запровадження додаткових санкцій проти Росії до особистої зустрічі з Путіним, де обговорюватимуться шляхи закінчення війни в Європі без самих європейців, могло б дати Трампу додатковий важіль тиску на Москву. І, як повідомляв Financial Times, Вашингтон розглядає можливість санкціонування російського «тіньового» флоту, разом із вторинними санкціями проти банків та НПЗ в інших країнах, які сприяють торгівлі російською нафтою. Проте, в Білому домі можуть вважати, що це завадить можливим поступкам з боку Путіна, які Трамп сподівається отримати під час особистої зустрічі з ним.

Але в Білому домі, вочевидь, не розуміють, що Москва не піде на суттєві поступки. У четвер, 7 серпня, Путін знову заявив, що не проти зустрічі з Зеленським, але для цього мають бути створені відповідні умови. Під «умовами» очільник Кремля має на увазі ультимативні вимоги на адресу України та Заходу, озвучені в червні 2024 року. А це, нагадаємо, відмова Києва від вступу до НАТО, зняття санкцій з Росії, вихід Сил оборони України з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія повністю не контролює, демілітаризація та денацифікація України тощо.

Навіть Трамп не може на таке погодитися, адже це боляче вдарить по його рейтингу, бо всі будуть порівнювати це з невдалим виходом США з Афганістану за президентства Джо Байдена. Як повідомило польське видання Onet, адміністрація Трампа має власні пропозиції до росіян, які включають фактичне визнання окупованих Росією територій, відклавши вирішення цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, повернення до імпорту російського газу та нафти тощо. Проте, ще кілька місяців тому Білий дім сигналізував, що навіть готовий юридично визнати Крим російським і надовго забути про можливість членства України в НАТО.

Путін назвав ОАЕ одним із потенційних місць для проведення саміту з Трампом. У 2021 році Байден зустрічався з Путіним у Женеві. А Трамп, під час своєї першої президентської канденції, — в Гельсінкі. Також у четвер, 7 серпня, очільник російського МЗС Сергій Лавров розмовляв із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Тож, Стамбул або Анкара теж можуть бути місцем зустрічі президентів США та Росії. Хоча, як правило, для такого роду самітів обирають нейтральну країну, а Туреччина є членом НАТО.

Як повідомили Bloomberg та New York Post, Трамп зустрінеться з Путіним лише якщо очільник Кремля також погодиться зустрітись із президентом Зеленським. Але справа не в самому факті зустрічі, а в капітуляційних умовах, які висуває Кремль. До того ж, Москва намагатиметься продовжувати тягнути час. Не виключено, що Трампу запропонують щось на кшталт «Мінська-3». Ми вже чули такі заклики від російської сторони після останньої зустрічі в Стамбулі 23 липня, коли очільник делегації РФ, помічник Путіна Володимир Мединський запропонував створити три робочі групи, які працюватимуть онлайн й опікуватимуться гуманітарними, військовими та політичними питаннями.

