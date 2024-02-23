Зустріч з польськими урядовцями на кордоні: Шмигаль шокував заявою

Українська делегація на чолі з прем'єром Шмигалем прибула до польського кордону, аби врегулювати зернову блокаду, однак уряд Польщі проігнорував цю зустріч і не з'явився.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Польщі з закликом припинити блокування українського кордону, яке триває вже півроку. Він нагадав, що це завдає шкоди економіці України та її обороноздатності.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися", - наголосив Шмигаль.

Він пригадав, як місяць тому в Києві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом.

"Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації. Ми розуміємо складності, з якими стикається польський Уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр розповів, що українська сторона прибула до кордону, який блокують польські фермери, аби вирішити цю ситуацію. До цього закликав президент України Володимир Зеленський.

До складу делегації від України увійшли віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

"Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 21 лютого президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра та президента Польщі, а також Єврокомісію прибути на перемовини на кордоні для врегулювання кризи навколо транзиту українського зерна.

Пізінше у канцелярії польського лідера Анджея Дуди відреагували на пропозицію Зеленського. Держсекретар Анджей Дера заявив, що президент Польщі підтримує таку ідею та "робить усе в цьому дусі, щоб допомогти Україні". Втім, українсько-польський кордон - не найкраще місце для переговорів.

Згодом відреагував і сам Дональд Туск. Він заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде. Мовляв, вона була б суто символічною. Натомість представники двох країн зустрінуться у Варшаві аж 28 березня.

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