Зустріч з Трампом запланована на п'ятницю: головне зі звернення Зеленського

За словами президента, "сила потрібна на шляху до миру", тому важливо, щоб допомога від США не була зупинена.

Команди України та США готуються до перемовин, які мають відбутися вже цієї п'ятниці, 28 лютого.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 7 лютого.

"Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", - сказав президент.

Він додав, що сьогодні провів розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, в ході якої лідери держав погодили подальші контакти.

"Всі наші зусилля координуємо з якнайширшим колом партнерів. Європейці мають бути частиною всіх дипломатичних зусиль, які стосуються Європи, і це питання не просто про те, що зараз, це має бути завжди саме такою практикою: Європа ніколи не має бути десь позаду – друго- чи третьорядною", - підкреслив гарант.

Володимир Зеленський також подякував Португалії "за незмінну підтримку".

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