Зустріч Зеленського з прем'єром Індії матиме конкретні результати — Єрмак

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 23 серпня матиме конкретні результати.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє India Today.

"Я дуже сподіваюся на те, що після довгого періоду, коли у нас не було візитів прем’єрів Індії та наших лідерів до цієї країни, це історичний момент, і ми маємо багато питань для співпраці. Думаю, що зустріч прем’єра Моді з президентом Зеленським буде дуже корисною і матиме конкретні результати", - сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента також підкреслив, що важливо, щоб відносини України та Індії активно розвивалися. Але водночас має бути чітка позиція щодо агресії РФ проти нашої країни та шляху до справедливого миру на основі Формули миру.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув 23 серпня з офіційним візитом до Києва. У столиці він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший в історії двосторонніх відносин візит індійського прем’єра до України.

До Києва прибув прем’єр Індії Моді

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