- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Зустріч Зеленського і Трампа, атака дронів на РФ: головні новини ночі 28 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 грудня 2025 року:
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом Читати далі –>
Сизрань у РФ атакували безпілотники: у місті вибухи та перебої зі світлом і теплом Читати далі –>
В Одесі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото) Читати далі –>
Зустріч Зеленського і Трампа у США перенесли Читати далі –>
Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>