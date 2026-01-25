- Дата публікації
Зустріч Зеленського та Путіна, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 25 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 січня 2026 року:
Ворог вночі атакував Харків БпЛА — Терехов
У США заявили про можливу зустріч Зеленського та Путіна найближчим часом — Axios
Пропозиція Трампа щодо закінчення війни може заблокувати вступ України до ЄС — The Telegraph
У США вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські — Politico
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА