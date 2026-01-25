ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2346
1 хв

Зустріч Зеленського та Путіна, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 25 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Володимир Зеленський та Путін

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 січня 2026 року:

  • Ворог вночі атакував Харків БпЛА — Терехов Читати далі –>

  • У США заявили про можливу зустріч Зеленського та Путіна найближчим часом — Axios Читати далі –>

  • Пропозиція Трампа щодо закінчення війни може заблокувати вступ України до ЄС — The Telegraph Читати далі –>

  • У США вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські — Politico Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

2346
