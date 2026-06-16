Зустріч Зеленського та Путіна: президент України відкинув умови Москви

Володимир Зеленський / © Фото з відкритих джерел

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Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію Кремля щодо зустрічі з російським диктатором Путіним у Москві.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів упродовж саміту G7

«Україна не грає в ці ігри», — наголосив він

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Президент України заявив, що переговори можуть відбутися в нейтральній країні.

«Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході», — сказав глава держави.

Водночас Володимир Зленський наголосив, що Путін не хоче припинення війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після участі в зустрічі лідерів країн G7 заявив, що Росія повинна усвідомити: «її війна ніколи не стане нормою».

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