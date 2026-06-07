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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
970
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Зеленського з європейськими лідерами, Китай розпочав «СМО» біля Тайваню: головні новини ночі 7 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Зустріч Зеленського з європейськими лідерами

Зустріч Зеленського з європейськими лідерами / © Telegram / Андрій Єрмак

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 червня 2026 року:

  • Зеленський у Лондоні зустрінеться з лідерами Британії, Франції та Німеччини Читати далі –>

  • Приклад Путіна: Китай заявив, що проводить «СМО» біля Тайваню Читати далі –>

  • Тримати позиції «до останнього», забули 20 бійців: омбудсменка про шокувальні випадки на фронті Читати далі –>

  • Україну «розриває» небезпечний удар стихії: синоптики попередили про шквали та грозове нашестя Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
970
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