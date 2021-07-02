Зустрічали усім селом: дівчинку, яка 2 місяці боролася за життя після ДТП, виписали з лікарні Дніпра

Зустрічали усім селом: дівчинку, яка 2 місяці боролася за життя після ДТП, виписали з лікарні Дніпра

Світланка була у вкрай тяжкому стані і тривалий час перебувала у комі.

У Дніпропетровській області 12-річну мешканку села Братське Світланку, яку 22 квітня цього року разом з братом на трасі збила автівка, виписали з лікарні. Дівчинку зустрічали ледь не усім селом.

Про це розповіла в соцмережі Олена Кузьменко.

Страшна ДТП сталася на Запорізькому шосе у селі Братське. Двох 12-річних школярів брата і сестру Костю і Світланку збила 27-річна водійка "Пежо", яка не гальмуючи виїхала на зебру. Дітей у важкому стані забрала швидка, а за тиждень 12-річний Костя помер у лікарні.

Світланка впродовж двох місяців перебувала у лікарні і їй вдалося стати на ноги. Днями дівчинку виписали додому. Дитину зустрічали усім селом: однокласники, друзі, рідні, сусіди і звичайні односельці.

"Господь вирішив, що хлопчика він має забрати до себе. А Світланка всі ці довгі 2 місяці веде боротьбу за своє зцілення і,от- перша перемога. Дівчинка повернулася додому. Емоції від зустрічі не передати словами", - розповіла Олена Кузьменко.

Дівчинці влаштували яскраву зустріч із повітряними кульками, аніматорами, конкурсами і танцями.

Нагадаємо, що у Дніпрі у лікарні украй тяжким називали лікарі стан 12-річних хлопчика і дівчинки, яких у Братському збила автівка на пішохідному переході. Машина летіла просто на гурт дітей. Двоє встигли відскочити, двоє потрапили під колеса.

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