"Зустріла двоноге створіння, яке бурмотіло нелюдською мовою": під Харковом лисиця напала на нетверезого сторожа (відео)

Лисиця атакувала сторожа, коли той її зачепив.

У Харківській області лисиця атакувала чоловіка, який сторожує на складах із зерном. Розлючена тварина накинулася на сторожа, коли той почав її фільмувати.

Відео виклали в телеграм-каналі "Типичное ХТЗ".

Зазначається, що інцидент стався у селі Мала Рогань.

"Лисиця напала на сторожа, який охороняє склади із зерном. У когось були подібні випадки, ми просто вперше чуємо про подібне?", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як лисиця, яку, ймовірно, розлютив своєї поведінкою нетверезий сторож, зненацька підбігла до чоловіка і кілька разів вхопила його за ноги. Після нападу руда побігла собі далі, а сторож ще пару хвилин матюками описував те, що сталося, і буртотів щось на адресу тварини зрозумілою лише йому мовою.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Влетів чоловік на 40 уколів і місяць тверезості.

Це білочка руда напала.

Роботодавцям варто задуматися: чому сторож не сидить на місці, а лазить у посадці та ще й нетверезий. Лисиця прийшла на склад, бо там мишки. Сторож сам поводився агресивно.

Сам провокував. Вона ходила і нікого не чіпала.

Лисиця зустріла скажене двоноге створіння, яке бурмотіло нелюдською мовою, дуже страшне. Тепер їй самій потрібен лікар.

У Харківській області лисиця напала на нетверезого сторожа

Нагадаємо, що у Харкові голодні лисиці шкребуться у двері. Жителі побоюються їм допомогати через сказ.

Читайте також: