"Зустріла двоноге створіння, яке бурмотіло нелюдською мовою": під Харковом лисиця напала на нетверезого сторожа (відео)

Лисиця атакувала сторожа, коли той її зачепив.
У Харківській області лисиця атакувала чоловіка, який сторожує на складах із зерном. Розлючена тварина накинулася на сторожа, коли той почав її фільмувати.
Відео виклали в телеграм-каналі "Типичное ХТЗ".
Зазначається, що інцидент стався у селі Мала Рогань.
"Лисиця напала на сторожа, який охороняє склади із зерном. У когось були подібні випадки, ми просто вперше чуємо про подібне?", - підписали відео автори.
На кадрах видно, як лисиця, яку, ймовірно, розлютив своєї поведінкою нетверезий сторож, зненацька підбігла до чоловіка і кілька разів вхопила його за ноги. Після нападу руда побігла собі далі, а сторож ще пару хвилин матюками описував те, що сталося, і буртотів щось на адресу тварини зрозумілою лише йому мовою.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Влетів чоловік на 40 уколів і місяць тверезості.
- Це білочка руда напала.
- Роботодавцям варто задуматися: чому сторож не сидить на місці, а лазить у посадці та ще й нетверезий. Лисиця прийшла на склад, бо там мишки. Сторож сам поводився агресивно.
- Сам провокував. Вона ходила і нікого не чіпала.
- Лисиця зустріла скажене двоноге створіння, яке бурмотіло нелюдською мовою, дуже страшне. Тепер їй самій потрібен лікар.
Нагадаємо, що у Харкові голодні лисиці шкребуться у двері. Жителі побоюються їм допомогати через сказ.
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