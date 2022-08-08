Зустріли окупантів точним вогнем і відкинули назад: ЗСУ відбили ворожий наступ поблизу Мар'їнки і Шевченка

Російські окупанти отримали по зубах від ЗСУ на Новопавлівському і Запорізькому напрямках.

Росіяни пішли у наступ в районі Мар'їнки і Шевченка.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти минулої доби обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Степове і Полтавка.

Також противник задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілки.

"Ворог вів наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Дніпропетровщині ракетами Х-59.

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