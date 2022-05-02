"Зустріли військових професіоналів": ЗСУ розгромили "вагнерівців" на Луганщині, які спробували штурмувати опорник

Штурмовий загін російських окупантів "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині.

Велика група найманців прорвалася до першої траншеї опорника захисників України. Останні не розгубилися, прийняли ближній бій і повністю розгромили супротивника.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

"Російські війська зазнали важких втрат, багато вбитих, а сім найманців загону Барс-7 взяті полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату 205 тисяч рублів. Захоплені в полон офіцер - майор Віктор Коржавін із Челябінської області, радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров із Уфи, Суднєв Валерій із Іжевська,

молодший сержант Юшков Дмитро, мешканець Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин Росії із Томська", - повідомив Бутусов.

Також читайте Більшість без рук і ніг: до Калінінградської області з України звозять загиблих та поранених окупантів

Полонені окупанти зізналися, що вийшли на фронт 20 квітня. За 10 днів боїв в Україні, за їхніми словами, вони мають близько 150 убитих та поранених із 400 людей.

"За їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, керувати машинами і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну просто жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти "порожню висоту". Отакі дивні діячі. Причому в Барс-7 було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші, та ось тільки зустріли на об'єкті атаки військових професіоналів, які швидко ухвалили правильні рішення", - розповів Юрій Бубусов.

За його словами, ситуація свідчить, про нестачу людських ресурсів у РФ.

Нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнер" намагалися атакувати позиції ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат. Атака була невдалою, "вагнерівці" отримали на горіхи від українських захисників і накивали п'ятами.

Читайте також: