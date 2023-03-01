Зустрів біля під’їзду: на Сумщині чоловік завів додому та зґвалтував двох 15-річних дівчат

Зловмисник знімав зґвалтування на відео та погрожував, що викладе запис в Інтернет, якщо дівчата комусь повідомлять.

У Шостці на Сумщині 31-річний зловмисник зґвалтував своїх двох 15-річних сусідок.

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Інцидент трапився ще 13 січня 2018 року, проте справу довели до кінця і остаточно запроторили ґвалтівника за ґрати лише тепер.

За словами правоохоронців, 31-річний чоловік поблизу свого будинку зустрівся з двома малознайомими 15-річними дівчатами, які очікували його сусіда. Він запропонував дівчатам зайти до нього, щоб почекати сусіда в квартирі. Дівчата погодились.

Через деякий час вони збирались іти додому, проте обвинувачений, зачинивши двері, скористався своєю фізичною перевагою зґвалтував їх. При цьому знімав процес на відео та погрожував, що викладе запис в Інтернет, якщо вони комусь повідомлять.

У суді обвинувачений провину свою не визнав. Він намагався запевнити суд, що віддав ключі від своєї квартири сусіду, відтак його не було вдома і він не знає, що там відбувалось. Однак рішенням суду всі його доводи визнано необґрунтованими, а вину – доведеною. Зловмисникові призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі троє школярів зґвалтували свого колишнього однокласника.

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