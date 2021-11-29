Зустрів на безлюдній вулиці і затянув у покинутий будинок: під Вінницею нетверезий чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

Зустрів на безлюдній вулиці і затянув у покинутий будинок: під Вінницею нетверезий чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

Дівчинка, прийшовши додому, розповіла про все матері, а та заявила до поліції.

У Вінницькій області затримали 48-річного чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку.

Також читайте Зґвалтували і заховали у занедбаному колодязі: у Луганській області жорстоко вбили чоловіка

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

Вчора, 28 листопада, до поліції звернулася жителька одного із сіл Вінницької області, яка повідомила, що на її 12-річну доньку на вулиці серед білого дня напав односелець і зґвалтував.

Дівчинка поверталася додому із магазина, коли її на безлюдній вулиці перестрів нетверезий 48-річний місцевий житель. Пригрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в покинутий будинок та зґвалтував. Прийшовши додому, дівчинка все розповіла матері.

Того ж дня ґвалтівника затримали правоохоронці. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікові загрожує ув’язнення терміном до 15 років.

На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого. Відомо, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз.

Нагадаємо, що у Херсонській області 32-річний батько кілька разів зґвалтував своїх малолітніх доньок. Коли одна із дівчат розказала про це матері, чоловік намагався вчинити самогубство.