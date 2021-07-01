Зустрів на вулиці, схопив і зґвалтував: у Харкові засудили іноземця, який поглумився над дитиною

Зустрів на вулиці, схопив і зґвалтував: у Харкові засудили іноземця, який поглумився над дитиною

Чоловік застосував фізичне насильство і вступив з дівчинкою в інтимний зв'язок.

У Харкові іноземець зґвалтував неповнолітню дівчинку. За це чоловіка засудили до 12 років в'язниці.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Харківській області.

Як стало відомо, подія трапилася ще в травні минулого року. Громадянин Узбекистану зустрів на вулиці Журавлівський узвіз дівчинку, схопив її і згвалтував. Згодом підозрюваного в скоєнні злочину затримали правоохоронці.

Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 152 ("Згвалтування") КК України.

“За підтримання публічного обвинувачення Київською окружною прокуратурою міста Харкова Київський районний суд Харкова визнав винним громадянина Узбекистану за фактом зґвалтування неповнолітньої особи та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Києві двоє жінок розбещували власних доньок. З ними вони знімали фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

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