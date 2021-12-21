ZV Development стала членом Канадсько-української торгової палати: Сергій Самусєв про канадську та українську практику модульного будівництва

З Канадою у власника ZV Development пов'язано чимало цікавих спогадів.

Влітку 2021 року компанія ZV Development стала членом Канадсько-української торгової палати. На ринку Північної Америки продукцію за технологією Prefab поки що знають краще, ніж в Україні, тому власник компанії Сергій Самусєв упевнений, що створені в нашій країні унікальні модульні будинки зможуть створити гідну конкуренцію навіть канадської продукції.

На різницю у розвитку будівельного ринку України та Канади, за словами Самусєва, вплинули кілька ментальних та історичних чинників. У 90-ті роки, коли Україна тільки-но почала виходити з тіні СРСР, замовники будівельних об'єктів у приватному секторі навіть не могли виразно виразити, який саме результат вони хотіли б отримати. Адже провівши пів життя у багатоповерхівках, уявлення про комфорт та зручність у людей 90-х було дуже своєрідним.

Будівельники були відсутні як клас, практично всі так чи інакше були пов'язані з "Київміськбудом", де на той час не приділяли жодної уваги новим технологіям, матеріалам та дизайнерським нововведенням.

До речі, про матеріали: для канадських споживачів і 30 років тому, і в ранній період, не було проблемою закупити в будівельному магазині все, що потрібно для будівництва та ремонту. В Україні першої половини 90-х подібних магазинів не існувало, деякі матеріали та деталі доводилося виготовляти чи не вручну. Тому деякі швидко зведені котеджні містечка так і залишилися недобудованими, — девелопери "нового часу" не могли розрахувати реальні витрати на супутні товари та складність конструкцій в умовах дефіциту.

"Рішення могло бути тільки в одному, — зазначив в інтерв'ю Сергій Самусєв, — якнайшвидше розвиватися у питаннях якості будівництва, обробки та інженерної інфраструктури".

І тоді, ще у 90-х, він став уважно вивчати досвід розвинутих країн: Німеччини, Фінляндії, США та Канади. Йому було важливо зрозуміти, у чому секрет якості та швидкості будівництва, що відрізняє пострадянські технології та методи організації праці від передових західних.

Тоді у багатьох інженерів та простих будівельників з компанії Сергія з'явилася можливість побувати за кордоном та подивитися на робочі процеси на власні очі. А для закріплення результатів умовного стажування в Україну приїжджали бригади будівельників із Канади.

Але й цим справа не обмежилася: Сергій згадує, що одного разу замовив у Штатах два будинки, укомплектував їх разом із котлами, прокладками та проводкою у два контейнери та привіз до України. А тут уже їх збирали, як конструктори, дві бригади: два канадці споруджували один будинок, а українська команда, яка убла майже вдесятеро більшою, – другий. Досвід був дуже цінним та неповторним.

З Канадою у власника ZV Development пов'язано чимало цікавих спогадів. Саме там він уперше побачив на шосе процес перевезення половини готового будинку у трейлері. Тоді він зрозумів, що будівництво можна перенести до цеху, і це разом вирішило б цілу низку складнощів та впливу зовнішніх факторів на робочий процес. Адже людям у такому разі не доведеться працювати на спеці та морозі просто неба, спрощується контроль якості та збільшується продуктивність праці. Більше того, це дозволить перенести будівельників із робітничого класу до класу "синіх комірців", які працюватимуть на автоматизованому обладнанні.

А виробництво вирує: у напрямку модульного будівництва компанія створила такі проєкти як технологічна житлова капсула sola | capsule та п'ятимодульний будинок Family.

sola, як стверджує Сергій, більшою мірою гаджет, ніж будинок. Свою затишну й нашпиговану технологічними фішками капсулу щасливий власник може транспортувати в будь-який куточок нашої країни і встановити без будь-якого фундаменту. Підйомно-складні двері, робо-рука, що переміщує телевізор, сонячні панелі, система штучного інтелекту та навіть меблі – все зроблено на підприємстві ZV Development руками спеціалістів компанії.

Family — більш традиційний з позиції каркасно-ригельного будівництва. Але prefab-технології, за якими він створений, дають йому безперечну перевагу перед стандартними цегляно-блоковими будинками: якщо всі модулі готові, навантаження та монтаж будинку на заздалегідь підготовленому місці займає близько доби. Будинок укомплектований усім необхідним, — меблі та декор також виготовляються на заводі компанії.

Про те, які нові можливості забезпечують модульні будинки, Сергій каже з натхненням: "Насамперед, це можливість керувати їхньою площею у міру зростання сім'ї та фінансових можливостей. Адже будинки є "зростаючими", будь-якої миті можна додати нові спальні, кабінети, спортзал, санвузли або цілі поверхи. І, звичайно, мобільність. Наша концепція передбачає, що будинок може бути розібраний на модулі та перевезений в інше місце і там за лічені години зібрано знову. Більше того, продати такий будинок можна як б/у автомобіль".

Ми живемо в швидкомінному світі, де люди літають у космос, як туристи, розплачуються в супермаркетах за допомогою чіпа, вживленого під шкіру, а нерухомість на очах перетворюється на "рухомість".