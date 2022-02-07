Зв'язали будівельним хомутом: у Харкові двоє чоловіків знущалися з жінки, щоб забрати її заощадження

Зв'язали будівельним хомутом: у Харкові двоє чоловіків знущалися з жінки, щоб забрати її заощадження

Чоловіки вкрали 35 000 польських злотих, 500 доларів та ювелірні прикраси.

У Харкові двоє чоловіків проникли до будинку 52-річної жінки, пов'язали її будівельним хомутом та змусили сказати, куди вона ховає заощадження.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як з'ясувалося, на злочин пішли 38- та 39-річний мешканці Запоріжжя. Вони проникли в будинок, що розташований на вулиці Басейній. Там вони зв`язали жінку та змусили її сказати, де лежать гроші та цінні речі. Чоловіки вкрали 35 000 польських злотих, 500 доларів та ювелірні прикраси. Проте згодом їх затримали правоохоронці.

“Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників та в автомобілях виявлено та вилучено викрадені грошові кошти та мобільні телефони, які використовувалися для зв’язку під час вчинення злочинів. Також вдома у одного з нападників виявлено 50 тисяч доларів США. Наразі обвинувальний акт стосовно двох мешканців Запоріжжя направлено до Київського районного суду Харкова”, — розповіли в прокуратурі області.

Нагадаємо, що у Харкові чоловіка, який розбещував дітей, відправили до в'язниці на вісім років.

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