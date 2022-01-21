Зв’язали і побили: в Одеській області односельці влаштували самосуд над хлопцем

Зв’язали і побили: в Одеській області односельці влаштували самосуд над хлопцем

Чоловіки звинуватили підлітка у крадіжці.

У Болградській об’єднаній територіальній громаді зловмисники побили, зв’язали та утримували 15-річного знайомого за те, що він нібито вкрав у них музичну колонку.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Подія сталася в гаражі 32-річного чоловіка, де односельці зібралися і там грали в карти. Під час посиденьок зловмисники прискіпалися до потерпілого, аби зізнався у скоєному, а коли хлопець став заперечувати свою причетність до зникнення їхнього майна, застосували до нього силу.

Кілька годин побитий хлопець просидів зв’язаним, поки не спромігся розв’язати мотузки і втекти додому. Про інцидент він одразу розповів батькові, і той звернувся в правоохоронні органи.

Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам підозри.

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Нагадаємо, у Миколаєві під час конфлікту 30-річна жінка відібрала у п'яного залицяльника ніж і вдарила ним йому в живіт. Від отриманої травми той помер.

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