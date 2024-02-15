Зв'язали руки та зарізали: на Хмельниччині застілля закінчилося жорстоким вбивством

У с. Калинівка в Хмельницькому районі сталося жорстоке вбивство.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, троє чоловіків випивали в оселі одного з підозрюваних.

"Під час застілля між ними виникла сварка. Тоді 61-річний господар та його 59-річний гість вирішили вбити третього товариша. Зловмисники зв’язали потерпілому руки ременем та завдали не менше 24 ударів кухонним ножем в різні ділянки тіла. 39-річний чоловік помер на місці від гострої крововтрати", - повідомили подробиці у відомстві.

Зрозумівши, що накоїв, господар будинку сам зателефонував до поліції. Його спільник місце злочину залишив. Однак, практично одразу після отримання повідомлення правоохоронці його затримали. У скоєному він також зізнався.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Тепер за скоєне їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаївській області батько зарубав сокирою рідного сина.

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