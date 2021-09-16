Зв'язав руки і одягнув пакет на голову: у Сумській області батько жорстоко вбив 3-річного сина у лісі

Зв'язав руки і одягнув пакет на голову: у Сумській області батько жорстоко вбив 3-річного сина у лісі

Чоловік забрав сина з садочку і відвіз його до лісосмуги за містом, де і задушив.

У середу, 15 вересня, 50-річний житель Глухова Сумської області забрав з дитячого садочка свого 3-річного сина і додому з дитиною не повернувся. Під час розшуків зниклих поліція з'ясувала, що батько жорстоко вбив власного сина, а тіло покинув у лісі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

"Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що житель Глухова забрав з дитячого садочка свого 3-річного сина і додому з дитиною не повернувся. Поліцейські відразу розпочали пошуки зниклих: разом з небайдужими громадянами прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали відео з камер відеоспостереження", - розповідають у поліції.

Патрульна поліція Сумської області

Орієнтування із описом зниклих правоохоронці розіслали до всіх територіальних підрозділів поліції області та поширили в мережі Інтернет.

"І вже на ранок така злагоджена робота дала позитивний результат. Поліцейські розшукали 50-річного батька на одній з вулиць міста Глухів, проте дитини з ним не було", - розповідають у поліції.

Патрульна поліція Сумської області

Чоловік запевняв правоохоронців, що не знає, де перебуває його син. Та під час розшуку співробітники поліції встановили, що батько задушив свого 3-річного сина. Згодом зловмисник і сам показав правоохоронцям місце вбивства.

Патрульна поліція Сумської області

Виявилося, що забравши сина з дитячого садочка, чоловік поїхав з ним за місто на велосипеді. Приїхавши до найближчої лісосмуги, зв’язав малюкові руки та одягнув пакет на голову. Від чого дитина задихнулась. Після чого поїхав геть.

Поліцейські затримали зловмисника, а за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Дніпрі мати вбила однорічного сина, зробивши йому смертельний укол.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання