"Зв'язки міцніші, ніж були": у посольстві США в Україні підсумували візит Зеленського до Сполучених Штатів

У посольстві США в Україні визнали, що стосунки між двома державами на високому рівні.
Президент України Володимир Зеленський побував з офіційним візитом у США. У посольстві Сполучених Штатів підбили підсумки візиту українського президента.
Про це йдеться на сторінці посольства у соцмережі.
"Зустріч Президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським продемонструвала, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли. Оскільки ми разом працюємо над вирішенням спільних глобальних проблем, наше оновлене партнерство буде зосереджене на п’яти напрямках співпраці, щоб реалізувати наше спільне бачення", - сказано в повідомлені.
Зокрема, йдеться про те, що Україна і США будуть співпрацювати у напрямках:
- Безпека та оборона
- Демократія, правосуддя та права людини
- Енергетична безпека та клімат
- Економічне зростання та процвітання
- Протидія пандемії та гуманітарна допомога.
Нагадаємо, що в межах офіційного візиту до США Зеленський відвідав авіабазу Нацгвардії у Каліфорнії та Стенфордський університет.