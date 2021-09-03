"Зв'язки міцніші, ніж були": у посольстві США в Україні підсумували візит Зеленського до Сполучених Штатів

"Зв'язки міцніші, ніж були": у посольстві США в Україні підсумували візит Зеленського до Сполучених Штатів

У посольстві США в Україні визнали, що стосунки між двома державами на високому рівні.

Президент України Володимир Зеленський побував з офіційним візитом у США. У посольстві Сполучених Штатів підбили підсумки візиту українського президента.

Про це йдеться на сторінці посольства у соцмережі.

"Зустріч Президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським продемонструвала, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли. Оскільки ми разом працюємо над вирішенням спільних глобальних проблем, наше оновлене партнерство буде зосереджене на п’яти напрямках співпраці, щоб реалізувати наше спільне бачення", - сказано в повідомлені.

Зокрема, йдеться про те, що Україна і США будуть співпрацювати у напрямках:

Безпека та оборона

Демократія, правосуддя та права людини

Енергетична безпека та клімат

Економічне зростання та процвітання

Протидія пандемії та гуманітарна допомога.

Нагадаємо, що в межах офіційного візиту до США Зеленський відвідав авіабазу Нацгвардії у Каліфорнії та Стенфордський університет.

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