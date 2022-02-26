Зв'язок та мобільний інтернет ніхто не відключатиме – Держспецзв'язок

Зв'язок та мобільний інтернет ніхто не відключатиме – Держспецзв'язок

Можливі перебої через перенавантаження мереж.

У Держспецзв'язку обіцяють, що зв'язок та мобільний інтернет не відключать.

В Україні не будуть відключати ні мобільного зв'язку, ні інтернету. Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

"Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, як адміністратор зв'язку України запевняє, що інформація, яка шириться фейковими телеграм-каналами та проросійськими ЗМІ не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Мережі мобільних операторів працюють стабільно. Єдине: можливі перебої пов'язані із перенавантаженням цих мереж.

У районах, де відбуваються бойові дії можуть бути пошкодження. Втім зв'язок обіцяють відновити.

Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мере, немає.

Як повідомлялося, мобільні оператори та банки надають українцям можливість безкоштовного користування своїми послугами. Зокрема, підтримує українців Lifecell, Київстар, Vodafone, Укртелеком та ПриватБанк.