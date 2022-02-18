"Зв'язок залишив чат": жителі Донеччини і Луганщини повідомляють про збої в роботі мобльних операторів

Місцеві говорять, що проблеми зі зв'язком у них відучора.
Жителі Луганщини та Донеччини скаржаться на відсутність мобільного зв'язку операторів "Київстар" та Vodafone.
Про це повідомляють у телеграм-пабліках.
"Жителі населених пунктів Донецької та Луганської областей повідомляють про серйозні перебої в мережі мобільних операторів Vodafone та Kyivstar", - йдеться в повідомленні.
Місцеві говорять, що проблеми зі зв'язком у них відучора:
- Слав'янськ. Зв'язку немає.
- Луганська область, місто Щастя, зв'язку немає.
- Сєвєродонецьк. Залишився живим лише Lifecell.
- Слав'янськ і Краматорськ Vodafone не працює.
- Краматорськ. Зв'язок залишив чат.
- Рубіжне, Луганська область, немає.
- Донецька область. Селідово. Тихо, але зв'язку немає.
За повідомленнями у коментарях, пізніше зв'язок з перебоями, але почав з'являтися:
- "Палички" з'явилися, але зв'язку так і немає.
- Зв'язок з'являється, але ви спробуйте когось набрати, не додзвонитеся.
- Бахмут. Зв'язок+, але зателефонувати не виходить.
- Маріуполь. Дуже поганий.
Нагадаємо, що на Донбасі загострюється ситуація, обстріли не вщухають, поранені військові та мирні жителі.
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