"Зв'язок залишив чат": жителі Донеччини і Луганщини повідомляють про збої в роботі мобльних операторів

"Зв'язок залишив чат": жителі Донеччини і Луганщини повідомляють про збої в роботі мобльних операторів

Місцеві говорять, що проблеми зі зв'язком у них відучора.

Жителі Луганщини та Донеччини скаржаться на відсутність мобільного зв'язку операторів "Київстар" та Vodafone.

Про це повідомляють у телеграм-пабліках.

"Жителі населених пунктів Донецької та Луганської областей повідомляють про серйозні перебої в мережі мобільних операторів Vodafone та Kyivstar", - йдеться в повідомленні.

Місцеві говорять, що проблеми зі зв'язком у них відучора:

Слав'янськ. Зв'язку немає.

Луганська область, місто Щастя, зв'язку немає.

Сєвєродонецьк. Залишився живим лише Lifecell.

Слав'янськ і Краматорськ Vodafone не працює.

Краматорськ. Зв'язок залишив чат.

Рубіжне, Луганська область, немає.

Донецька область. Селідово. Тихо, але зв'язку немає.

За повідомленнями у коментарях, пізніше зв'язок з перебоями, але почав з'являтися:

"Палички" з'явилися, але зв'язку так і немає.

Зв'язок з'являється, але ви спробуйте когось набрати, не додзвонитеся.

Бахмут. Зв'язок+, але зателефонувати не виходить.

Маріуполь. Дуже поганий.

Нагадаємо, що на Донбасі загострюється ситуація, обстріли не вщухають, поранені військові та мирні жителі.

Читайте також: