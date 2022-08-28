Зв'язували жертв мотузками та нещадно били: на Одещині затримали злочинців, які нападали на підприємців

В Одеській області правоохоронці затримали зловмисників, які скоювали напади на підприємців. До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком від 37-ми до 53-х років, раніше судимих за майнові злочини.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що зловмисники базувалися на станції технічного обслуговування, там обиралися майбутні жертви та обговорювалися питання щодо подальших злочинних дій.

"Діяли спільники за одним і тим самим сценарієм – проникали до житлових будинків, погрожували господарям зброєю, зв'язували мотузками, одягали на голови наволочки, нещадно били, допоки постраждалі не віддавали гроші та ювелірні вироби. Встановлено, що правопорушники можуть бути причетними до вчинення чотирьох таких розбійних нападів на території Одеського району", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення санкціонованих заходів у фігурантів поліцейські вилучили золоті прикраси та банківські картки, що належали потерпілим, мобільні телефони, балаклави, чорний формений одяг без розпізнавальних знаків, пластикові хомути, клейкі стрічки, балончики сльозогінної дії, пістолет невідомого походження, гранату типу "Ф-1" та інші речі, які свідчать про причетність до злочинів.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині двоє колишніх в'язнів катували чоловіка розпеченою праскою.

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