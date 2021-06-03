"Звабила і підсадила на наркотики": стали відомі нові деталі трагедії, де 17-річний підліток спалив свою вагітну співмешканку

Рідні хлопця звинувачують загиблу жінку у звабленні неповнолітнього.

У Кривому Розі стався жахливий випадок. 17-річний хлопець під час сварки облив легкозаймистою речовиною свою вагітну співмешканку і підпалив. Жінка отримала 70% опіків тіла і за кілька днів померла у лікарні.

Про деталі цієї моторошної історії розповідає OBOZREVATEL.

26 травня, його року у Кривому Розі в розпал сварки 17-річний Шандор Д* облив горючою рідиною свою цивільну дружину – 21-річну Марію А*. За кілька днів жінка, яка була на 17-му тижні вагітності, померла у реанімації лікарні. Без мами залишилися двоє її дітей: 5 та 1,3 року.

Причиною трагедії стали ревнощі жінки

Трагедія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Соборності. За попередньою інформацією, сварка сталася через ревнощі. 21-річна Марія виявила у телефоні Шандора листування в одній із соцмереж. Спалахнув конфлікт, під час якого хлопець облив свою цивільну дружину легкозаймистою речовиною і підпалив. Після цього він покликав сусідів і попросив викликати швидку, пояснивши, що співмешканка готувала їжу і обпеклася, і втік. Жінку доправили до лікарні.

"Вона прибула в дуже важкому стані. Близько 70% поверхні тіла було обпалено, постраждали дихальні шляхи, обличчя, дуже сильно руки – опіки другого і третього ступеня... Лікарі зробили все, що могли, але ми не боги", – пояснили медики лікарні.

Звабила неповнолітнього і "посадила на наркотики"

Як розповідає бабуся Шандора Д*, до Кривого Рогу хлопець із родиною переїхав у 2017 році із окупованого Донецька. Тоді йому було 12 років. Він навчався у школі, жив з рідними в орендованій квартирі.

У 15 років він закохався в старшу за нього на 4 роки Марію і зійшовся з нею. Як говорить бабуся підлітка, його родина була проти цих стосунків.

"Вона (Марія – Ред.) гуляща жінка, мати двох дітей, він – неповнолітній. До цього нікуди не ходив, навіть не курив! Вона ж його "поставила" на наркотики", – стверджує жінка.

Жінка говорить, що зверталася до поліції, аби забрати підлітка додому. За повідомленням правоохоронців, у жовтні минулого року до поліції звертався чоловік, який назвався дядьком підлітка. У своїй заяві він зазначив, що мати двох дітей, 21-річна жінка звабила неповнолітнього й нікуди його не випускає, а рідним хлопця, які приїздили до них додому, погрожувала розправою. У поліції кримінальне провадження не відкрили, через два дні справу було списано.

Зрештою, родина хлопця змушена була прийняти жінку.

"Вона заманила дитину у свої сіті, але взимку ми прийняли їх (Шандора і Марію) в себе, в орендовану нами квартиру. Але жінка не звикла жити в родині, вона хотіла жити за своїми законами. Потім я одного разу побачила, як Шандор вийшов із ванної з білими губами. Це були наркотики. Дитина змінювалася на очах. Став зриватися, як собака з ланцюга", – розповіла бабуся Шандора Д*

Жінка говорить, що останні 2 місяці онука не бачила, вони з Марією жили в квартирі її матері, яка, нібито, на заробітках у Москві. Що сталося в день трагедії, бабуся хлопця не знає.

Сусіди пари розповідають, що вони постійно сварилися. Ні Шандор, ні Марія ніде не працювали.

Без мами залишилися двоє дітей

Після смерті Марії А* сиротами залишилися двоє дітей – їм 1,3 року і трохи більш ніж 5 років. Як розповіла речниця Криворізького районного відділення поліції Оксана Лєсонєн, старша дитина живе зі своїм батьком за межами Дніпропетровської області, однорічну дитину, яка жила з матір'ю, після трагедії співробітники превенції відвезли в дитячу лікарню. Про батька дитини нічого невідомо.

"Зараз служба у справах дітей займається поміщенням молодшої дитини в будинок маляти", – повідомила Лєсонєн.

Зараз Шандор перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі померла вагітна жінка, яку підпалив 17-річний хлопець. Без мами залишилися двоє дітей.

Новини України: вагітна жінка з Кривого Рогу, яку підпалив хлопець, померла у лікарні

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