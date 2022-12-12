Звання Героя України: що дає нагорода, які пільги передбачені і в яких випадках її можуть забрати

ТСН.ua розповідає, що дає звання Герой України та в яких випадках його можуть забрати.

Хто такий Герой України

Звання Герой України є одним з видів державних нагородо (відповідно до закону України "Про державні нагороди України"). В документі зазначається, що нагорода присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. Присвоєння відбувається лише за указом президента.

Герої України отримують орден "Золота Зірка" (якщо особа здійснила геройський вчинок) або орден Держави (за здійснення визначних трудових досягнень).

Звання Герой України: пільги

Пільги, які передбачає звання Героя України, регулюються законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні". Зокрема, тут вказано, що дає звання Герой України:

щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, визначену на 1 січня календарного року (від 6500 до 19500 гривень на 2022 рік); надбавки до пенсії, яку отримують Герої України, в розмірі 200 відсотків мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України; пільги зі сплати зборів, мита, податків і інших платежів до бюджету країни відповідно до митного і податкового законодавства (станом на 1 січня 2022 року Герой України має податкову соціальну пільгу у розмірі 200% суми загальної пільги: 2481,00 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2022 рік) = 200% х (2481,00 х 50%)); першочергове безкоштовне особисте і безкоштовне для членів сім'ї (дружина/чоловік та діти віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, а також безкоштовна госпіталізація з лікуванням у госпіталях, стаціонарах, лікарнях; першочергове і безкоштовне забезпечення ліками, які були придбані за рецептом лікаря, можливе доставлення ліків за висновком лікаря додому; безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім тих, які виготовляються з дорогоцінних металів); першочергове безкоштовне лікування в санаторіях і курортах; звільнення Героя України, членів його сім'ї і осіб, які з ним проживають, від квартирної оплати (незалежно від форми власносі житлового фонду), оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, – надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), оплати за користування домашнім телефоном; першочергове покращення житлових умов, коли надається житло у будинках державного чи громадського житлового фонду (надається додаткова жила площа до 20 квадратних метрів); звільнення від необхідності оплати послуг під час оформлення документів на право власності на квартиру, коли Герой України її приватизовує; безкоштовний капітальний ремонт будинку/квартири або надання компенсації витрат на його проведення відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків; першочергове відпущення місцевих будівельних матеріалів для будівництва індивідуального жилого будинку чи проведення ремонту; позачергове користування всіма видами послуг зв’язку; можливість позачергового придбання квитків на будь-які види водного, залізничного, автомобільного чи повітряного транспорту; щомісячна виплата компенсації на придбання автомобільного палива з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо; позачергове користування всіма видами послуг під час відвідування спортивно-оздоровчих або культурно-видовищних закладів, підприємств торгівельно побутового обслуговування; переважне право залишитися на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників незалежно від того, скільки часу Герой України пропрацював на підприємстві, в установі чи організації (за ліквідації підприємства, установи чи організації — першочергове працевлаштування); безкоштовне навчання і перенавчання новій професії за місцем роботи в учбових закладах системи підготовки і перепідготовки кадрів, на курсах і платних навчальних закладах; щорічна оплачувана відпуска та додаткова відпустка без збереження заробітної плати на три тижні в рік у будь-який зручний час; безкоштовне поховання померлого/загиблого Героя України; у разі смерті/загибелі Героя України дружині/чоловіку та дітям у віці до 18 років виплачується одноразова допомога в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

Варто зазначити, що пільги, які передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 надаються лише за умови, якщо середньомісячний сукупній дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищував величини доходу, що дає право на отримання пільги.

В яких випадках держава може забрати нагороду Герой України

Звання Героя України може позбавити президент України своїм указом. Здійснюється це лише у випадку, коли особа здійснила тяжкий злочин. Тобто такий злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

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