Як зварити смачну каву у гейзерній кавоварці: секрети приготування напою в моці

Якщо ви колись стикалися з мокою, або, як її ще називають, гейзерною кавоваркою, вас могла насторожити її конструкція. Насправді будова гейзерної кавоварки дуже проста, а принцип її дії буде зрозумілий будь-якому поціновувачу кави.

Конструкція гейзерної кавоварки

Пристрій складається з трьох основних частин – нижньої колби, сітчастого фільтра та верхнього колектора. Принцип дії гейзерної кавоварки полягає у проходженні парів води з нижньої частини вгору вузьким стовпчиком через ситечко з кавою і накопиченню готового напою у верхній частині кавоварки. Найчастіше можна зустріти гейзерні кавоварки з алюмінію, але на ринку представлені також і моделі з нержавіючої сталі.

Як варити каву в гейзерній кавоварці

Яку каву ви отримаєте при приготуванні у гейзерній кавоварці

Кава з гейзерної кавоварки – насичений напій. Не варто очікувати, що мока дозволить приготувати еспресо. Для цього є еспресо-машина. Кава, яку можна зварити в гейзерній кавоварці нагадує щось середнє між кавою в турці і френч-пресом.

Як зварити каву в гейзерній кавоварці (моці)

Для приготування смачної кави вам знадобляться:

Сама гейзерна кавоварка або мока.

Кава, бажано світлого обсмаження для еспресо.

Кавомолка, якщо кава у зернах.

Питна вода.

Чайник для нагріву води.

Інструкція як приготувати каву в гейзерній кавоварці

Для того, щоб кава не гірчила та не мала металевого присмаку, ми скоротимо час її приготування у моці, попередньо нагрівши воду в чайнику. Підігрійте чисту питну воду, та не забудьте зняти чайник з вогню ще до того, як вода в ньому закипить. Розкрутіть кавоварку та залийте нагріту воду у нижню її частину до клапана безпеки. Наливати воду варто до клапана, який повинен бути вище води та повинен стравлювати тиск, якщо вода не може пройти крізь сітчастий фільтр із кавою. Коли налита гаряча вода, основа швидко розігрівається від окропу. Не беріть основу руками, використовуйте прихват чи рушник, адже алюміній швидко нагрівається від води та може спричинити опіки. Розмеліть кавові зерна до консистенції солі, або використовуйте вже підібраний у магазині помел. Засипте каву у фільтр до країв, не утрамбовуючи. Акуратно прикрутіть основу до верхньої частини Встановіть ситечко на основу з водою, переконайтесь що всі деталі міцно сидять одна-в-одній – інакше кавоварка не буде працювати. Поставте моку на маленький або середній вогонь. Закрийте кришку на кавоварці. Зачекайте поки у нижній частині кавоварки утвориться високий тиск, що витіснить воду крізь фільтр у верхню частину кавоварки. З часом з’явиться шиплячий та звук, що булькотить звук — це знак що кава готова. Відкрийте кришку та спостерігайте за потічками кави, щойно вони стануть тонкими та світлими – знімайте моку з вогню. Одразу піднесіть нижню частину кавоварки під струю холодної води, щоб остаточно перервати екстракцію. Перелийте каву у чашку.

Пропорції приготування кави в гейзерній кавоварці

Баристи рекомендують такі пропорції для приготування кави в гейзерній кавоварці - 200 г кави на 1 літр води. У більшості випадків не можливо варіювати пропорції кави та води, тому що мелена кава заварюється у фільтр-кошик, а нижній відсік заповнюється водою до запобіжного клапана.

Скільки часу варити каву в гейзерній кавоварці

Час приготування кави в гейзерній кавоварці може змінюватись від 4 до 8 хвилин. Це залежить від того, яку воду ви використовували – холодну чи гарячу. Готовність кави можна визначити по характерним звукам, що «фиркають».Тоді можна знімати кавоварку з плити та розливати по чашках.

Секрети приготування кави у моці

Якщо ваша гейзерна кавоварка починає «плюватись» кавою відразу після закипання в ній води, замість того щоб випускати рівномірні потічки напою - це означає, що воді в ній щось заважає пройти. Перевірте, чи не забився фільтр. Він має злегка просвічувати на сонці. Почистити фільтр можна легким розчином лимонної кислоти або в спеціальному засобі від кавових масел. Якщо ж фільтр чистий та не потребує прочищання – спробуйте збільшити помел кави, щоб вода могла легше проходити крізь кавову таблетку.

Смачніша кава виходить на воді, що до цього відстоялась у холодильнику.

Якщо кава розбризкується по плиті — це означає, що занадто слабо з'єднані частини гейзерної кавоварки або між ними залишилися частинки, що перешкоджають щільному закручуванню. Зніміть, охолодіть кавоварку, розберіть та спробуйте знову.

Якщо хочете отримати гіркий інтенсивний напій, використовуйте холодну воду, для більш м'якого смаку та особливих сортів – гарячу, що тільки що кипіла.

Можна стежити за варінням кави, відкривши кришку, це не зіпсує смаку.

Подрібнені спеції можна додати безпосередньо до подрібненої кави перед варінням.

Цукор додають у чашку. Можна збити його з невеликою кількістю кави, щоб отримати крем.

Гейзерна кавоварка не потребує особливого догляду – достатньо спорожнити фільтр від кавової гущі та промити її водою без миючих засобів після використання. Подейкують, що чим частіше й довше такою кавоваркою користуються – тим смачніше кава яка з неї виходить.

Отже, варити каву в гейзерній кавоварці дуже легко та зручно.Напій, який ви отримаєте на виході, відрізняється високою щільністю та насиченістю. Тож і не дивно, чому мока завоювала таку популярність у всьому світі й, особливо, у себе на батьківщині – в Італії.