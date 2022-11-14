Як зварити смачну каву у гейзерній кавоварці: секрети приготування напою в моці

З порядком приготування кави в гейзерній кавоварці та кавовими хитрощами, знайомтесь у статті ТСН.ua.
Якщо ви колись стикалися з мокою, або, як її ще називають, гейзерною кавоваркою, вас могла насторожити її конструкція. Насправді будова гейзерної кавоварки дуже проста, а принцип її дії буде зрозумілий будь-якому поціновувачу кави.
Конструкція гейзерної кавоварки
Пристрій складається з трьох основних частин – нижньої колби, сітчастого фільтра та верхнього колектора. Принцип дії гейзерної кавоварки полягає у проходженні парів води з нижньої частини вгору вузьким стовпчиком через ситечко з кавою і накопиченню готового напою у верхній частині кавоварки. Найчастіше можна зустріти гейзерні кавоварки з алюмінію, але на ринку представлені також і моделі з нержавіючої сталі.
Яку каву ви отримаєте при приготуванні у гейзерній кавоварці
Кава з гейзерної кавоварки – насичений напій. Не варто очікувати, що мока дозволить приготувати еспресо. Для цього є еспресо-машина. Кава, яку можна зварити в гейзерній кавоварці нагадує щось середнє між кавою в турці і френч-пресом.
Як зварити каву в гейзерній кавоварці (моці)
Для приготування смачної кави вам знадобляться:
- Сама гейзерна кавоварка або мока.
- Кава, бажано світлого обсмаження для еспресо.
- Кавомолка, якщо кава у зернах.
- Питна вода.
- Чайник для нагріву води.
Інструкція як приготувати каву в гейзерній кавоварці
- Для того, щоб кава не гірчила та не мала металевого присмаку, ми скоротимо час її приготування у моці, попередньо нагрівши воду в чайнику. Підігрійте чисту питну воду, та не забудьте зняти чайник з вогню ще до того, як вода в ньому закипить.
- Розкрутіть кавоварку та залийте нагріту воду у нижню її частину до клапана безпеки. Наливати воду варто до клапана, який повинен бути вище води та повинен стравлювати тиск, якщо вода не може пройти крізь сітчастий фільтр із кавою.
- Коли налита гаряча вода, основа швидко розігрівається від окропу. Не беріть основу руками, використовуйте прихват чи рушник, адже алюміній швидко нагрівається від води та може спричинити опіки.
- Розмеліть кавові зерна до консистенції солі, або використовуйте вже підібраний у магазині помел.
- Засипте каву у фільтр до країв, не утрамбовуючи. Акуратно прикрутіть основу до верхньої частини
- Встановіть ситечко на основу з водою, переконайтесь що всі деталі міцно сидять одна-в-одній – інакше кавоварка не буде працювати.
- Поставте моку на маленький або середній вогонь. Закрийте кришку на кавоварці.
- Зачекайте поки у нижній частині кавоварки утвориться високий тиск, що витіснить воду крізь фільтр у верхню частину кавоварки. З часом з’явиться шиплячий та звук, що булькотить звук — це знак що кава готова.
- Відкрийте кришку та спостерігайте за потічками кави, щойно вони стануть тонкими та світлими – знімайте моку з вогню. Одразу піднесіть нижню частину кавоварки під струю холодної води, щоб остаточно перервати екстракцію.
- Перелийте каву у чашку.
Пропорції приготування кави в гейзерній кавоварці
Баристи рекомендують такі пропорції для приготування кави в гейзерній кавоварці - 200 г кави на 1 літр води. У більшості випадків не можливо варіювати пропорції кави та води, тому що мелена кава заварюється у фільтр-кошик, а нижній відсік заповнюється водою до запобіжного клапана.
Скільки часу варити каву в гейзерній кавоварці
Час приготування кави в гейзерній кавоварці може змінюватись від 4 до 8 хвилин. Це залежить від того, яку воду ви використовували – холодну чи гарячу. Готовність кави можна визначити по характерним звукам, що «фиркають».Тоді можна знімати кавоварку з плити та розливати по чашках.
Секрети приготування кави у моці
- Якщо ваша гейзерна кавоварка починає «плюватись» кавою відразу після закипання в ній води, замість того щоб випускати рівномірні потічки напою - це означає, що воді в ній щось заважає пройти. Перевірте, чи не забився фільтр. Він має злегка просвічувати на сонці. Почистити фільтр можна легким розчином лимонної кислоти або в спеціальному засобі від кавових масел. Якщо ж фільтр чистий та не потребує прочищання – спробуйте збільшити помел кави, щоб вода могла легше проходити крізь кавову таблетку.
- Смачніша кава виходить на воді, що до цього відстоялась у холодильнику.
- Якщо кава розбризкується по плиті — це означає, що занадто слабо з'єднані частини гейзерної кавоварки або між ними залишилися частинки, що перешкоджають щільному закручуванню. Зніміть, охолодіть кавоварку, розберіть та спробуйте знову.
- Якщо хочете отримати гіркий інтенсивний напій, використовуйте холодну воду, для більш м'якого смаку та особливих сортів – гарячу, що тільки що кипіла.
- Можна стежити за варінням кави, відкривши кришку, це не зіпсує смаку.
- Подрібнені спеції можна додати безпосередньо до подрібненої кави перед варінням.
- Цукор додають у чашку. Можна збити його з невеликою кількістю кави, щоб отримати крем.
Гейзерна кавоварка не потребує особливого догляду – достатньо спорожнити фільтр від кавової гущі та промити її водою без миючих засобів після використання. Подейкують, що чим частіше й довше такою кавоваркою користуються – тим смачніше кава яка з неї виходить.
Отже, варити каву в гейзерній кавоварці дуже легко та зручно.Напій, який ви отримаєте на виході, відрізняється високою щільністю та насиченістю. Тож і не дивно, чому мока завоювала таку популярність у всьому світі й, особливо, у себе на батьківщині – в Італії.