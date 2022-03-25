Звеличувала Сталіна і Леніна та хотіла відродження СРСР: у Франківську затримали пропагандистку з РФ

Звеличувала Сталіна і Леніна та хотіла відродження СРСР: у Франківську затримали пропагандистку з РФ

43-річна жінка приїхала до Івано-Франківська 7 років тому і набула українське громадянство.

В Івано-Франківську затримали 43-річну уродженку Росії, яка поширювала та публічно використала символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

"Уродженка РФ з 2015 року набула громадянство України та проживала в місті Івано-Франківськ. Як з’ясувало слідство, вона упродовж 2019-2022 років в соціальній мережі "Вконтакте" систематично поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму. Прихильниця Радянського Союзу популяризувала ідеї його відродження та відновлення, звеличувала Леніна та Сталіна, пропагувала злочинний режим", - йдеться у повідомленні.

Злочинну діяльність викрли працівники СБУ. Зловмисниці повідомили про підозру у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму ( ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України), а також взяли її під варту.

За вказане правопорушення їй загрожує до 10 років ув’язнення.

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