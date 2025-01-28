Звернення Міноборони до військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада: "халяви" не буде

У Міноборони пояснили, що повернення на службу із за спрощеною процедурою доступне не для всіх військових.

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) після 29 листопада 2024 року не зможуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу без кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві нагадали, що бійці, які вперше вчинили СЗЧ, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ.

Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року.

Що робити бійцям, які пішли у СЗЧ після 29 листопада

Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу без кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом.

Вони повинні пройти через загальну процедуру, яка включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

"Лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують.

Нагадування для СЗЧівців, які втекли зі служби до 29 листопада

Для тих військових, які втекли зі служби до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів.

Для цього в застосунку Армія+ можна подати рапорт "Повернення на службу після СЗЧ" та прикріпити рекомендаційний лист від частини, куди повертається військовий.

Раніше повідомлялося, що військового Сергія Гнезділова, який публічно заявив про СЗЧ, звільнили від кримінальної відповідальності.

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