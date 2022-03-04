Звернення міського голови Енергодара до містян могло бути записано під дулом автомата - Енергоатом

Звернення міського голови Енергодара до містян могло бути записано під дулом автомата - Енергоатом

Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був підписаний під дулом автомата.

Енергодар захопили російські окупанти. Міський голова записав звернення щодо ситуації у місті і просив містян не чинити опір окупантам.

У "Енергоатомі" вважають, що відповідне звернення міський голова Дмитро Олрлов.

"Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був підписаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з'являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудівлі керівника ЗАЕС. Будьте пильними, перевіряйте інформацію", - йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: