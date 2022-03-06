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Звернення Володимира Зеленського: головні тези з виступу

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Звернення Володимира Зеленського: головні тези з виступу

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення, 6 березня. Розповідаємо про головні тези з виступу.

- Вночі знов говорив президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість. США готує нові рішення українців та для європейців, нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами. 

- Світ має силу, щоб закрити українське небо від російських ракет, гвинтокрилів. Україні потрібні літаки. 

- Не повинно бути жодного порту, де держава-агресор може заробити гроші.

- Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи, мапи, плани, не вчорашнього дня. Це не імпровізація, це війна, вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. 

- Росіяни готуються бомбардувати Одесу. Це буде воєнний злочин, це буде історичний злочин. 

- Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну, вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України, фонд відновлення та трансформації нашої економіки, фонд обслуговування та погашення державного боргу, фонд підтримки малого та середнього бізнесу і ще багато програм для підтримки наших людей, які боряться за свободу нашої держави.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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