Звернення Володимира Зеленського: головні тези з виступу

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення, 6 березня. Розповідаємо про головні тези з виступу.

- Вночі знов говорив президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість. США готує нові рішення українців та для європейців, нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами.

- Світ має силу, щоб закрити українське небо від російських ракет, гвинтокрилів. Україні потрібні літаки.

- Не повинно бути жодного порту, де держава-агресор може заробити гроші.

- Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи, мапи, плани, не вчорашнього дня. Це не імпровізація, це війна, вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно.

- Росіяни готуються бомбардувати Одесу. Це буде воєнний злочин, це буде історичний злочин.

- Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну, вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України, фонд відновлення та трансформації нашої економіки, фонд обслуговування та погашення державного боргу, фонд підтримки малого та середнього бізнесу і ще багато програм для підтримки наших людей, які боряться за свободу нашої держави.