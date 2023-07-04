Звернення Зеленського до Байдена, землетрус в Азербайджані та вибухи під Москвою: головні новини ночі 4 липня

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Головні новини ночі 4 липня 2023 року:
- Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз" Читати далі –>
- Гучні вибухи пролунали під Москвою Читати далі –>
- Землетрус стався в Азербайджані: коливання відчули і в РФ (відео) Читати далі –>
- Графік навчання українських пілотів на F-16 починає зсуватися — Кулеба Читати далі –>
- Загарбники атакували 9 громад Сумщини: є загиблі й десятки поранених Читати далі –>
- Чоловік, який смертельно поранив двох людей в аеропорту Кишенева, помер у лікарні: подробиці Читати далі –>
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