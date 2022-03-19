Звернення Зеленського, ситуація на фронтах та виснаження Росії: п'ять головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі:
- Екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес заявив, що протягом 10-12 днів у Росії закінчаться ресурси для ведення наступальних дій в Україні, тож президент Володимир Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях. Читати далі –>
- За минулу добу, 18 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше 12 цивільних. Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Читати далі –>
- Українці у Польщі зможуть конвертувати гривні у євро і польські злоті вже з наступного тижня. Чимало українців стали жертвами недобросовісних "спекулянтів", які пропонують наднизькі курси обміну. Читати далі –>
- Окупанти частково досягли успіху на Донбасі і тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони. Нічне зведення Генштабу ЗСУ.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що "змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок". Повний текст звернення президента України Володимира Зеленського вночі 19 березня.
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