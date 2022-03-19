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Звернення Зеленського, ситуація на фронтах та виснаження Росії: п'ять головних новин ночі

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Звернення Зеленського, ситуація на фронтах та виснаження Росії: п'ять головних новин ночі

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі: 

  1. Екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес заявив, що протягом 10-12 днів у Росії закінчаться ресурси для ведення наступальних дій в Україні, тож президент Володимир Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях. Читати далі –> 
  2. За минулу добу, 18 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше 12 цивільних. Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Читати далі –> 
  3. Українці у Польщі зможуть конвертувати гривні у євро і польські злоті вже з наступного тижня. Чимало українців стали жертвами недобросовісних "спекулянтів", які пропонують наднизькі курси обміну. Читати далі –> 
  4. Окупанти частково досягли успіху на Донбасі і тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони. Нічне зведення Генштабу ЗСУ.
  5. Президент Володимир Зеленський зазначив, що "змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок".  Повний текст звернення президента України Володимира Зеленського вночі 19 березня.

"Настав час зустрічатися. Час говорити." - звернення Володимира Зеленського за 18 березня

"Настав час зустрічатися. Час говорити." - звернення Володимира Зеленського за 18 березня

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