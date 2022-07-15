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"Звернули з безпечного шляху": на Сумщині двоє чоловіків у авто підірвалися на міні

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"Звернули з безпечного шляху": на Сумщині двоє чоловіків у авто підірвалися на міні

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

На Сумщині авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - наразі перебуває в лікарні.

Трагедія сталася 15 липня між селами Басівка і Юнаківка. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, один чоловік загинув на місці, а інший - з важкими травмами, переломами та опіками перебуває в лікарні.

"На даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни", - каже Живицький.

Очільник області зазначає, що більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. 

"Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт. Також не варто знімати і забирати такі таблички з будь-яких причин. Уважність та обережність - ваше життя та здоров'я", - підкреслив Живицький.

Нагадаємо, в Одеській області до берегів прибило ворожу морську міну після шторму. Знешкодженням боєприпасу займаються фахівці.

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