У Харкові розслідують інцидент за участі 54-річного чоловіка та військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік заявив про побиття після доставлення до приміщення ТЦК.

Про це пише «Суспільне».

Яка версія потерпілого

Потерпілий — переселенець із Костянтинівки Донецької області Вадим Рудюк. У коментарі журналістам він розповів свою версію подій.

«Я вийшов з дому, відійшов метрів 50. Під’їхав бус, вибігли двоє, сказали: „Документи“. Я відповів, що документів із собою не маю і просив викликати поліцію. Після цього мене силоміць посадили в автобус», — сказав чоловік.

За його словами, вже у приміщенні ТЦК конфлікт загострився.

«Мене повалили та почали бити кілька людей. Я просив викликати швидку допомогу, але реакції не було», — стверджує Рудюк.

Він повідомив, що має проблеми зі здоров’ям та раніше був знятий з військового обліку за станом здоров’я. Також чоловік зазначив, що понад 30 років працював у ДСНС і має статус учасника бойових дій.

«Я пропрацював 30 років пожежником. Ми їздили в Авдіївку, Світлодарськ, працювали після обстрілів. Зараз я на пенсії», — додав він.

За словами Рудюка, лікарі діагностували в нього забої, струс мозку та інші травми. Остаточний медичний висновок обіцяють надати після завершення лікування.

Що кажуть у поліції

23 лютого до поліції Харкова надійшла заява про можливе протиправне застосування фізичної сили до 54-річного місцевого мешканця.

За словами заявника, його батька зупинили на одній із вулиць міста військовослужбовці, після чого доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У подальшому, як зазначалося у зверненні, в приміщенні установи чоловікові могли бути спричинені тілесні ушкодження.

У поліції Харківщини повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

«Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці здійснюють необхідні слідчі дії для повного та неупередженого з’ясування всіх обставин події», — зазначили в поліції.

Що кажуть в ТЦК

У Харківському обласному ТЦК та СП підтвердили, що інцидент стався під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних.

«Громадянин поводився агресивно та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення. Військовослужбовці намагалися уникнути конфлікту, однак за порушення вимог законодавства його було доставлено до РТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

У центрі комплектування також заявили, що в приміщенні ТЦК чоловік нібито вдарив одного з військовослужбовців.

«Під час сутички тілесні ушкодження отримали як військовослужбовець, так і громадянин. На місце події було викликано швидку допомогу», — зазначили у ТЦК.

Там додали, що керівництвом обласного центру призначено службове розслідування, а вся необхідна інформація надається правоохоронним органам.

Дата публікації 17:40, 25.02.26

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року у Кривому Розі під час перевірки військово-облікових документів стався інцидент із пораненням військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, представники військкомату спільно з правоохоронцями зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час з’ясування обставин було встановлено, що громадянин порушував правила військового обліку та перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації.

У відомстві повідомили, що під час спілкування один із присутніх вдався до агресивних дій, унаслідок чого ножове поранення отримав військовослужбовець ТЦК. Потерпілого оперативно госпіталізували, його стан оцінюють як стабільний. Інших постраждалих немає.

У ТЦК наголосили, що за фактом інциденту проводяться відповідні перевірки, а також підкреслили, що будь-які прояви агресії щодо військовослужбовців є неприпустимими та становлять посягання на законну діяльність у сфері мобілізаційної підготовки.